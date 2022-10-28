Aydın Valisi Hüseyin Aksoy 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayarak vatandaşların bayramını kutladı.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayarak vatandaşların bayramını kutladı.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’un 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Şanlı bir tarihe ve yüksek bir medeniyet birikimine sahip yüce milletimizin bayramını, özgürlük ve bağımsızlığımızın simgesi Cumhuriyetimizin 99. yıldönümünü kutlamanın gururunu, coşkusunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Yüce Türk Milletinin, tarihte eşine rastlanmayan bir kahramanlık destanı yazarak gerçekleştirdiği Milli Mücadele sonunda kurduğu Cumhuriyet, Türk Milletinin binlerce yıllık tarihi boyunca, gerçekleştirdiği en büyük atılım, en muhteşem zirvedir. Cumhuriyetimizin kuruluş süreci de Milli Tarihimizin kaydettiği en büyük ve en şanlı mücadeleden biri olmuştur. Bu mücadele; toplum olarak yakılmış yıkılmış istila edilmiş bir coğrafya üzerinde yeniden dirilişimizin ifadesidir. Cumhuriyet çalışmanın, kararlılığın, azmin, birlik olmanın, yeniden doğmanın tarihidir. Cumhuriyet, Vatan için siper edilmiş göğüslerin, kadınıyla erkeğiyle, çocuğuyla birleşmiş yüreklerin ve bağımsızlık yolunda kenetlenmiş ellerin tarihidir. Şüphesiz ki, Cumhuriyet insan onuruna ve yaradılışına en yakışan bir rejim; farklı kültür, inanç ve düşüncelerin teminat altına alındığı, birlikte var olma ve ortak yaşama kararlılığıdır. Onu ideal yapan milli iradeyi esas alması, başka hiçbir güce dayanmamasıdır. Cumhuriyet bir değerler bütünüdür; kimseyi dışlamadan, ötekileştirmeden, bu topraklar üzerinde yaşayan herkesi kucaklayan, birinci sınıf vatandaş olarak gören, farklılıkları ortak zenginlik olarak tanımlayan, toplumun bütün unsurlarını kavrayan bir yönetim biçimidir. Bu bilinçle bu günü kutluyoruz. Cumhuriyetin ilanı ile birlikte ülkemiz, kalkınma ve modernleşme yolunda çok önemli adımlar atmış ve çağdaş dünyanın saygın bir üyesi haline gelmiştir. Cumhuriyetin sağladığı barış ve huzur ortamı sayesinde, Türkiye eğitimden sağlığa, sanayileşmeden alt yapıya, ulaştırmadan ekonomiye her alanda önemli atılımlar gerçekleştirmiştir" dedi.

"Bugün için görevimiz, Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını, birliğini ve bütünlüğünü esas alarak ülkemizi daha ileri bir seviyeye taşımak, sosyal, kültürel ve ekonomik yönden bölgemizde ve dünyada gelişmiş ülkeler seviyesini aşmak olmalıdır" diyen Vali Aksoy mesajını şu ifadelerle sonlandırdı;

"Aynı zamanda Cennet Vatanımızı istila etmek, Aziz Milletimizi tarih sahnesinden silmek için uğraşan iç ve dış şer güçlere karşı, geçmişten aldığımız ilhamla birlik ve beraberlik içinde mücadele etmek tarihi bir sorumluluktur. Tıpkı Malazgirt’te, 1453 İstanbul Surları önünde, Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşında ve 15 Temmuz hain darbe girişiminde olduğu gibi milletçe el ele omuz omuza vererek, düşmanlara haddini bildirmek için bir ve beraber olmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle; canlarını bu vatan, millet ve devlet uğruna feda eden, sahip olduğumuz tüm değerleri bizlere armağan eden başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, eşsiz fedakârlıklarıyla milletimizin gönlünde ölümsüzleşen bütün şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, değerli Aydınlı hemşerilerimin Cumhuriyet Bayramını en içten duygularımla kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum"