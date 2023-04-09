Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, roman vatandaşlar ile ’8 Nisan Dünya Romanlar Günü’ dolayısıyla düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.

Aydın’da ’8 Nisan Dünya Romanlar Günü’ dolayısıyla roman vatandaşlara özel iftar programı düzenlendi. Programa Aydın Valisi Hüseyin Aksoy eşi Hülya Aksoy ile birlikte katıldı. Akşam ezanı öncesi dualar edilirken, ezanın okumasıyla birlikte oruçlar açıldı. Yemeğin ardından romanlarla bir süre sohbet eden Vali Aksoy, sorun ve taleplerini dinlendi. Vali Aksoy, roman vatandaşların yeteneklerini geliştirecek her türlü imkanı sunmak için kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde çalışmaların sürdüğünü ifade ederek kurumların kapılarının kendilerine her zaman açık olduğunu kaydetti.