Aydın’ın Bozdoğan ilçesinin ünlü kıl dokuma yörük çadırları, depremzede vatandaşlara yuva oldu. Aydın Valiliği tarafından yaptırılarak Hatay’a gönderilen 250 kişilik yörük çadırlarının kurulumu tamamlandı.

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinin ünlü kıl dokuma yörük çadırları, depremzede vatandaşlara yuva oldu. Aydın Valiliği tarafından yaptırılarak Hatay’a gönderilen 250 kişilik yörük çadırlarının kurulumu tamamlandı.

Kahramanmaraş depremlerinin yaraları sarılmaya çalışılırken, kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar da tek yürek oldu. Türkiye ve dünyanın dört bir yanından bölgeye yardım yağarken, Aydın’dan da birçok gönüllü ekip ve iş makinesi bölgeye yönlendirildi.

Aydın Valiliği koordinesinde Bozdoğan ilçesinin ünlü kıl dokuma yörük çadırları da deprem bölgesine gönderildi. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’un girişimleriyle Hatay’a gönderilen, 250 kişilik kıl dokuma yörük çadırlarının kurulumu tamamlandı. Yörük çadır kenti olarak 15 kişilik ekip tarafından kurulan çadırların içerisine de ahşap zemin yerleştirilirken her bir çadırda 4 ranza, 1 yatak, yorgan, çarşaf, yastık ve soba bulunacak. Yörük çadırlarının yanı sıra çadır kentte yaklaşık 100 metrekare büyüklüğünde yemekhane ve portatif tuvaletler de yer alıyor.

Kurulumu tamamlanan çadırların ardından ekipler ise eksikliklerin giderilmesi için yoğun çaba sarf ederken çalışmaların ardından depremzede vatandaşlar çadırlara yerleştirilecek.