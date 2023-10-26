Aydın Valiliği, Efeler ilçesinde bulunan KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda 1 kız öğrencinin hayatını kaybettiği asansör kazasına ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Işıklı Mahallesi’ndeki KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda gece saatlerinde iddiaya göre asansör fazla yükü kaldıramayınca bir kat aşağıya doğru hareket ederek zemine düştü. Asansörün hareket etmesi ile birlikte paniğe kapılan Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Zeren Ertaş, hareket eden asansörden dışarı çıkmak isteyince duvarla asansör arasına sıkıştı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Zeren Ertaş’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından Ertaş’ın cansız bedeni sıkıştığı yerden çıkarılarak hastane morguna kaldırıldı. Asansörde bulunan diğer öğrenciler ise tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Müfettiş görevlendirildi

Aydın Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili yurt müdürünün açığa alındığı ve müfettiş görevlendirildiği belirtildi. Açıklamada, "Aydın Efeler ilçesi Güzelhisar KYK Kız Öğrenci Yurdu’nda 26.10.2023 tarihi saat 00.00 civarlarında bir asansör kazası meydana gelmiş olup, konuyla ilgili incelemeler ve soruşturmalar devam etmektedir. Öğrencimiz Zeren Ertaş, asansör kazası sonucunda maalesef hayatını kaybetmiştir. Konuyla ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Valiliğimiz tarafından idari soruşturma yapmak üzere derhal 2 maarif müfettişi görevlendirilmiştir. Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığımızca bir müfettiş görevlendirilmiştir. Yurt müdürü E.Ç., soruşturmanın selameti ve sağlıklı yürütülebilmesi için görevinden uzaklaştırılmıştır. Asansörde bulunan diğer öğrencilerimizin genel sağlık durumları iyi olup, herhangi bir sağlık problemleri bulunmamaktadır. Hayatını kaybeden öğrencimiz Zeren Ertaş’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Konu tüm yönleri ile hassasiyetle takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.