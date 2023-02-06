Aydın Valiliği Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem sonrası ayni bağışta bulunmak isteyen vatandaşların, bağışlarını AFAD Müdürlüğü adına ikamet ettikleri ilçedeki sosyal yardımlaşma vakıflarına ve kaymakamlıklara teslim etmeleri gerektiği açıklandı.

Aydın Valiliği Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem sonrası ayni bağışta bulunmak isteyen vatandaşların, bağışlarını AFAD Müdürlüğü adına ikamet ettikleri ilçedeki sosyal yardımlaşma vakıflarına ve kaymakamlıklara teslim etmeleri gerektiği açıklandı.

Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Kahramanmaraş Pazarcık İlçe merkezli meydana gelen deprem ile ilgili olarak afet bölgesine ayni bağışta bulunmak isteyen vatandaşlarımız bağışlarını AFAD Müdürlüğü adına ikamet ettikleri ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıflarına- Kaymakamlıklara teslim etmeleri önem arz etmektedir. İlimiz genelinde deprem afetine yönelik olarak toplanan tüm ayni bağışlar AFAD Müdürlüğü koordinasyonunda, İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca afet bölgesine ulaştırılacaktır. Nakdi yardımda bulunmak isteyen vatandaşlarımız aşağıdaki deprem yardımı hesabına bağış yapabileceklerdir. Hesap Adı: Aydın AFAD Müdürlüğü Kahramanmaraş Depremi Yardım Hesabı Iban No: TR12 0001 2009 5330 0005 0001 95 Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.