Aydın Valiliği’nin 2023 yatırım planları içerisinde bulunan Aydın’da YİKOB yatırımlarının yüzde 64’ünde gerçekleşme sağlanırken, yatırımların toplam tutarı 232 milyon 111 bin 451 TL oldu.

Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) koordinesinde 2023 yılı İçişleri Bakanlığı Kırsal Kesimi Destekleme (KIRDES) projesi çerçevesinde, Aydın’da kırsal alanda ihtiyaç duyulan altyapı hizmetlerini tamamlama çalışmaları sürüyor. Ulaşımı daha verimli hale getirmek, ilimizin altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlarımızın refahını artırmak için Aydın Valiliği YİKOB tarafından kırsal kesimde yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. KIRDES projesi dahilinde Aydın’da 16 altyapı, sanat yapısı, 12 hizmet binasının yapım onarım işi, 5 sosyal tesis, 7 restorasyon, 7 proje hizmet alımı ve 2 yapım çalışmasıyla birlikte toplamda 49 proje yürütülüyor. Bu projelerden 16’sı tamamlanırken, 19’u devam ediyor. Projelerin 3’ü ihale aşamasında bulunurken 10’u başlama aşamasında, 1’i ise maliyet üstü teklif sebebiyle iptal edildi.

Aydın Valiliği’nin koordinesinde yapımı tamamlanan ve yapılması planlanan projelerle Aydın’da altyapı hizmet kalitesinin artırılması hedeflenirken, 2023 yılı ilk çeyreği itibariyle yaklaşık yüzde 64 oranında gerçekleşen kırsal kesim yatırımlarının toplam tutarı 232 milyon 111 bin 451 TL.

Yatırımlar ile ilgili Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen ‘100 Adet Muhtarlık Hizmet Binası Yapım Projesi’ çerçevesinde, Karacasu ilçesi Geyre Mahallesi ve Karpuzlu ilçesi Yenimahalle muhtarlık hizmet binaları tamamlanarak hizmete açılmıştır. Kırsal kesimdeki 4 mahallemizde sosyal kullanımlı salon, 2 mahallemizde kapalı alan yapım işleri olmak üzere 6 proje yürütülmektedir. Nazilli’nin Aşağıyakacık ve Derebaşı, Yenipazar’ın Eğridere Mahallelerinde projeler yapım aşamasında, Germencik’in Bozköy, Çine’nin Topcam, Nazilli’nin Haydarlı Mahallelerinde ise ihale öncesi işlemleri devam etmektedir. Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca, parke taşı yapımı işinde yüzde 90 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. YİKOB’un öz kaynakları ile kırsal kesimdeki mahallelere yönelik toplam 3 parke taşı yapımı işi yürütülmüş olup, 2 ihale tamamlanmış, 1 ihale ise devam etmektedir. Kırsal kesimdeki 24 mahallemizin dere ıslahı, istinat duvarı, menfez yapım projeleri başlatılmış, 10 mahallemizde yatırımlar tamamlanmış, 14 mahallemizde ise devam etmektedir. Ayrıca Buharkent ilçesi Feslek Çayı üzerine 25 metre uzunluk, 7 metre açıklığında 3 gözlü köprülü menfez işi 993 bin 914 TL proje bedeli ile ihale edilerek yapımına başlanmıştır. Bu projelerin toplam bedeli 7 milyon 876 bin TL olup, yapılan işler çerçevesinde 3 milyon 36 bin TL harcama gerçekleşmiştir. İçişleri Bakanlığımızca Söke, Karpuzlu, Germencik, Didim, Kuşadası ilçelerimizde yapılması planlanan kaymakamlık hizmet binası yapım projesi dahilinde Söke ve Karpuzlu Hükümet Konağı yapım projeleri ihale aşamasında olup proje maliyeti 160 bin 647 bin TL’dir. Germencik, Didim, Kuşadası ilçelerimizde ise maliyet ve proje hazırlama süreci devam etmektedir. İlimizde 2023 yılı ilk çeyreğinde Tellidede Mezarlığı içerisinde yer alan şehitlik alanın düzenlenmesi ve yapım işi tamamlanmış, 17 ilçenin hükümet konağı ve kaymakam lojmanları bakım onarım işleri devam etmektedir. Köşk Akçaköy ve Efeler’de 112 ambulans bekleme yeri yapılarak kullanıma açılmıştır. Ayrıca, Nazilli Haluk Alıcık Huzurevi doğalgaz dönüşüm işi ile Söke TAYEM’in doğalgaz ana hat bağlantı işlemleri ihale edilmiş, yapım süreci devam etmektedir” ifadeleri yer aldı.

“Tescilli yapılar ve kültür varlıkları korunuyor”

Aydın’daki kültür varlıklarının da korunduğunun belirtildiği açıklamanın devamında “Tescilli yapıların ve kültür varlıklarının korunması çerçevesinde 8 adet proje yürütülmekte, bu projelerin 4’ü uygulama restorasyon, 4’ü ise proje hizmet alımı olarak gerçekleşmektedir. Uygulama projesi ile Yörük Ali Efe Müzesi restorasyon işi ve Kavaklı Camii restorasyon işi tamamlanmıştır. Dualar Camii restorasyon işi ile Sultanhisar Nysa Ören Yeri Ziyaretçi Karşılama Merkezi yapım işiyle Didim Knackfuss Evi ve Efeler Tahir Paşa Köşkü projelerinde hizmet alım işleri devam etmektedir. Bozdoğan Roma Köprüsü restorasyon projesi hazırlama işi ile Karacasu Askerlik Binası restorasyon projesi hazırlama işinin inceleme ve keşif aşamaları devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.