Aydın Valiliği, berber, kuaför ve güzellik salonlarının 1 Ocak 2023’ten itibaren Pazar günleri kapalı olacağını duyurdu.

Aydın Valiliği, berber, kuaför ve güzellik salonlarının 1 Ocak 2023’ten itibaren Pazar günleri kapalı olacağını duyurdu.

Berber, kuaför ve güzellik salonlarının çalışma saat ve günlerinde yapılan değişiklik ile ilgili Aydın Valiliği’nden açıklama yapıldı. Valilik’ten yapılan açıklamaya göre berber, kuaför ve güzellik salonları, 1 Ocak 2023’ten itibaren Pazar günleri kapalı olacak.

Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada “Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün talimatı doğrultusunda Valiliğimizce yapılan değerlendirmeler sonucunda, Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin ‘Çalışma gün ve saatleri’ başlıklı 13’üncü maddesinin ikinci fıkrası hükmü gereğince ilimizde faaliyet gösteren berber, kuaför ve güzellik salonlarının 01.01.2023 tarihinden itibaren Pazar günleri kapalı olmalarına, düğün, sünnet, nişan gibi özel günler için Pazar günü randevusu olan meslek mensuplarının davetiye ile birlikte ilgili odadan çalışma izni almak suretiyle oda tarafından belirlenecek saat aralığı ile milli ve dini bayramlar öncesindeki Pazar günü açık olmalarına Valiliğimizce karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.