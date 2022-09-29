Aydın Valiliği, kamyonla Söke ilçesine getirilerek bırakılan 22’si çocuk toplamda 94 Irak ve İran uyruklu düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.

Aydın Valiliği, kamyonla Söke ilçesine getirilerek bırakılan 22’si çocuk toplamda 94 Irak ve İran uyruklu düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.

Olay, Yenicami Mahallesi Halil Öcal Caddesi üzerinde 28 Eylül Çarşamba günü akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde duran 52 ABN 749 plakalı kamyonun kasasından çok sayıda şahsın inip koşarak uzaklaştığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler kamyondan inerek kaçan şahısların düzensiz göçmen olduğunu tespit etti. Ara sokaklarda yapılan çalışmalarda düzensiz göçmenlerin bir bölümü yakalandı. Diğer düzensiz göçmenleri arama çalışmaları sürerken, yakalananların işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

"94 düzensiz göçmen yakalandı"

Aydın Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, 22’si çocuk olmak üzere toplamda 94 Irak ve İran uyruklu düzensiz göçmenin yakalandığı belirtildi. Tüm ülkede olduğu gibi Aydın ilinde de düzensiz göçle mücadelenin kararlılıkla ve hız kesmeden devam ettiği kaydedilen açıklamada, "Bütün güvenlik birimlerimiz tarafından her türlü arama ve kontrol çalışmaları aralıksız sürdürülmekte, vatandaşlarımızdan gelen her türlü ihbar ve şikayetler de anında ve titizlikle değerlendirilmektedir. Bu çerçevede 28/09/2022 günü saat 20.00 sıralarında Söke İlçe Emniyet Haber Merkezi’ne gelen bir ihbarda Yeni Cami Mahallesi Bağarası Kavşağı yakınlarında 52 ABN 749 plakalı bir kamyonun kasasından çok sayıda insanın indiği ve bu şahısların yabancı uyruklu şahıslar olabileceği, söz konusu şahısların gruplar halinde şehir merkezine dağılmaya başladığının bildirilmesi üzerine emniyet ekiplerimiz derhal olay yerine intikal ettirilmiştir. Ekiplerimizin olay yerinde ve çevresinde yaptıkları detaylı arama ve kontroller neticesinde 22’si çocuk olmak üzere toplam 94 Irak ve İran Uyruklu yabancı şahıs yakalanmıştır. Yakalanan tüm şahıslar hakkında adli ve idari tahkikata başlanılmış olup, Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğünce en kısa sürede sınır dışı edilmeleri sağlanacaktır" denildi.