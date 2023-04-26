İstanbul Aydın Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (İAÜSEM) bünyesinde gerçekleştirilecek olan ‘Kalite Ustalığı’ sertifika programı, kalite yönetim sistemleri konusunda uzman isimler yetiştirecek.

İstanbul Aydın Üniversitesi, ülkemizde geleneksel olarak her biri tek başına verilen ISO ailesinin belli başlı tüm yönetim sistemlerini tek sertifika program adı altında toplayarak bir yeniliğe imza atıyor. Üniversite Sürekli Eğitim Merkezi’nde başlatılacak ve uzman eğitmenlerimizin vereceği “Kalite Ustalığı” sertifika programıyla, kalite yönetimi ve ISO bakış açısı odaklı, risk ve problem çözme temelli, stratejik ve hedeflerle yönetim mantalitesine haiz, tüm temel ISO yönetim sistemleri hakkında ayrıntılı bilgi sahibi “kalite ustaları” yetiştirilecektir.

Kimlere yönelik düzenleniyor?

Yapılan açıklamaya göre her sektöre yönelik olarak yönetim sistemleri ve kalite süreçlerine hakim, sistem kurma ve/veya kuruluma eşlik etme ve sürdürme yetkinliği kazanmış, sürdürülebilir kuruluşlar için iş sürekliliğini sistematik sağlayabilecek ustalığa sahip süreç liderleri, eğitmen ve danışmanların hedef olarak belirlendiği bu programda, yüksek öğrenim almış, kalite, insan kaynakları, eğitim, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, hukuk, üretim ve denetim birimlerinde süreçlere liderlik eden yönetici ve danışmanlar ile liderlik etmek isteyen geleceğin yönetici ve danışman adayları, ISO’nun yönetim standart ya da standartlarında uzmanlaşmak, bilgi sahibi olmak ve kendisini geliştirmek isteyenler, üniversitelerin ilgili bölüm öğrencileri ve mezunları, akademisyenler.

Eğitim toplam 66 saat

13 Mayıs Cumartesi günü başlayacak olan program, cumartesi günleri 9.30 ile 16.30 arasında yüz yüze ve hafta içi üç gün saat 19.30 ile 22.30 arasında online/canlı ders olarak gerçekleştirilecektir. Alınan tüm eğitimlerin sonunda, katılımcılara sunulacak bir model firma bilgileri kapsamında, entegre yönetim sisteminin sanal olarak kurulacağı tasarım atölyesi (workshop) gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda standartların ayrı ayrı maddeleri her katılımcıya verilerek hazırlık yapmaları ve doküman yapısını oluşturmaları sağlanacaktır. Öte yandan, verilen örnek firma yapısına uygun olarak talep edilen standart ve maddeleriyle süreç, akış ve diğer dokümantasyonun oluşturulmasına yönelik bir ödev hazırlanması istenecektir. Eğitim sonunda yapılacak olan test usulü sınavdan en az 50 puan almak kaydıyla, eğitim sonucunda test usulü sınavının ve ödevinin ortalaması 60 puan ve üzeri olan adaylara İstanbul Aydın Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi onaylı sertifika, sınav geçerliliğini sağlayamayanlara Eğitim Katılım Belgesi verilecek.