Türkiye’yi derinden sarsan deprem sonrası Aydın Ülkü Ocakları kolları sıvadı. Depremin ilk saatlerinden bugüne kadar toplam 4 tır dolusu yardım bölgeye götürüldü. Ayrıca 1128 Ocak mensubu genç ile sahada çalıştı.

Türkiye’yi derinden sarsan deprem sonrası Aydın Ülkü Ocakları kolları sıvadı. Depremin ilk saatlerinden bugüne kadar toplam 4 tır dolusu yardım bölgeye götürüldü. Ayrıca 1128 Ocak mensubu genç ile sahada çalıştı.

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki büyük depremin ardından resmen seferber oldu. Aydın Ülkü Ocakları mensubu gençler, İl Başkanı Hakan Karakuş önderliğinde depremin sabahında seferberlik ilan etti. Bütün ilçe ocaklara talimat verilmesinin ardından Aydın’ın bütün ilçelerinde girilmedik sokak bırakmayan gençler, battaniye, yorgan, ısıtıcı başta olmak üzere birçok yardımı kapı kapı topladı. Toplanan yardım sonrası depremin 2’inci gününde 3 tır 4’üncü gününde ise 1 tır yardımı bölgeye gönderdi. İl Başkanı Hakan Karakuş ve yönetimi ise Hatay’a giderek sahada çalıştı. İl yöneticileri, 1128 Ülkü Ocaklı gençlerle de hem yardım toplamaya devam etti hem de Kızılay’a kan verdi.