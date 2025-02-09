Her yıl sigara nedeniyle 100 binin üzerinde insan hayatını kaybediyor. Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın, 9 Şubat Dünya Sigarayı Boykot Günü kapsamında yaptığı açıklamada, sigaranın bireysel ve toplumsal etkilerine dikkat çekti.

Prof. Dr. Mustafa Aydın, "Sigara kullanımının yalnızca içen kişiyi değil, çevresindeki insanları da olumsuz etkiliyor. Pasif içicilik büyük bir halk sağlığı sorunudur ve her yıl 25 bin kişinin pasif içiciliğe bağlı nedenlerle hayatını kaybediyor" ifadelerini kullandı. Ayrıca sigara kullanan ebeveynlerin çocuklarında gelişim geriliği ve kanser riskinin arttığını belirterek, sigarayla mücadelenin önemine dikkat çekti.

"Sigara ekonomik ve sağlık açısından büyük bir yük"

Sigaranın sadece sağlık açısından değil, ekonomik anlamda da ciddi kayıplara yol açtığını çarpıcı verilerle belirten Prof. Dr. Aydın, "Her yıl sigaraya yaklaşık 20 milyar dolar harcanmaktadır. Tütün kullanımına bağlı hastalıkların tedavi maliyeti, sağlık harcamalarının %9’una denk gelmektedir. Sigara kullanım yaşı 13’e kadar düştü ve bu durum erken yaşta hastalık riskini artırıyor. Sadece bu tablo, sigarayla mücadelede toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğini bir kez daha gözler önüne seriyor" dedi.

"Pasif içicilik ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor"

Sigara dumanının içeriğinde arsenik, amonyak, kadmiyum, katran, naftalin, kurşun ve siyanür gibi pek çok toksik madde bulunduğunu belirten Prof. Dr. Mustafa Aydın, "Bilimsel bulgular, bu kimyasalların solunmasının kalp krizi, felç, kemik erimesi ve çeşitli kanser türlerine yol açtığını ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı. Pasif içiciliğin özellikle solunum yolu hastalıklarını tetiklediğini ve sigara içilmeyen alanların artırılmasının bu riski azaltacağını vurguladı.

"Sigara çevreyi de tehdit ediyor"

Sigaranın sadece insan sağlığına değil, çevreye de büyük zarar verdiğini belirten Prof. Dr. Mustafa Aydın, "Sigara izmaritlerinin doğada 14 yıl boyunca yok olmadığını ve bitki gelişimini %50 oranında olumsuz etkilediğini biliyoruz. Çevre kirliliğini önlemek adına sigara kullanımının azaltılması hem dünyamız hem de gelecek nesiller için bir ödevdir" dedi.

"Çözüm için etkin ve kapsamlı programlar hayata geçirilmeli"

Sigarayla etkin mücadele konusunda çözüm önerileri sunan Prof. Dr. Mustafa Aydın, "Okullarda ve toplum genelinde sigaranın zararlarını anlatan zorunlu bilinçlendirme programları uygulanabilir. Sigara satışının daha sıkı denetimlerle kontrol edilmesi ve kapalı alanlardaki yasakların daha etkili denetlenmesi yapılabilir. Özellikle sosyal medyada bilinçaltı yönlendirmeler ve özendirici içeriklere karşı katı düzenlemeler yapılabilir. Sigara izmaritlerinin doğaya verdiği zararı azaltmak için çevreci projeler hayata geçirilip cezai yaptırımlar arttırılabilir" diyerek sözlerini noktaladı.