Aydın Ticaret Odası’nın (AYTO) çalışmaları, uluslararası alanda da taçlandı. AYTO, 28 ülkenin oluşturduğu Asya-Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu (CACCI) tarafından “En İyi Oda” seçildi. Ödülü, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken ile Meclis Başkanı Coşkun Cerit, Avustralya’nın Melbourne şehrinde düzenlenen törenle aldı. Ülken, “Bu gurur, üyelerimizin, Aydın’ımızın ve ülkemizin kısacası hepimizin gururudur” dedi.

Aydın Ticaret Odası’nın (AYTO) çalışmaları, uluslararası alanda da taçlandı. AYTO, 28 ülkenin oluşturduğu Asya-Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu (CACCI) tarafından “En İyi Oda” seçildi. Ödülü, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken ile Meclis Başkanı Coşkun Cerit, Avustralya’nın Melbourne şehrinde düzenlenen törenle aldı. Ülken, “Bu gurur, üyelerimizin, Aydın’ımızın ve ülkemizin kısacası hepimizin gururudur” dedi.

Ekonomi vizyonuyla ödül aldı

Asya-Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu (CACCI) tarafından Avustralya’nın Melbourne şehrinde düzenlenen 36. CACCI Konferansı’nda, “Ticaret Odaları Yeni Ekonomiyi Nasıl Tanımlayacak” teması öne çıkarken, Aydın Ticaret Odası, iline ve üyelerine yönelik yaptığı hizmetlerle Asya-Pasifik Bölgesi’nin ‘En İyi Oda’sı seçildi. Konferans sonunda 28 ülkeden gelen iş insanlarının katılımıyla düzenlenen gala gecesinde verilen birincilik ödülünü TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken ve AYTO Meclis Başkanı Coşkun Cerit aldı.

“Bu gurur hepimizin”

Vizyoner projelerle üyelerinin hizmetinde bulunmaya devam edeceklerini belirten AYTO Başkanı Ülken, “Bu ödülün arkasında sonsuz bir emek var. AYTO Yönetim Kurulu’muzun, Meclis’imizin, Genel Sekreteri’mizin ve AYTO personelimizin emeği, inancı ve çabası var” dedi.

Ülken konuşmasının devamında “Göreve geldiğimiz günden bu yana AYTO Yönetimi olarak üyelerimizin ticari hayatlarının gelişmesi ve kente değer katmak için birçok girişim ve projeyi hayata geçirdik. TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’nun göreve gelmesinden sonra, oda ve borsalarımız da Rifat Bey’in vizyonuyla harekete geçti ve atılan bütün tohumlar ne mutlu ki başarılı çalışma ve projelere dönüştü. Bugün burada almış olduğumuz ödül de, üyelerimize sunduğumuz hizmet ve projelerimizin uluslararası çapta görünür ve fark edilir hale geldiğinin bir göstergesidir. Bölgesel ve küresel işbirliğinin geliştirilmesinde ve ekonomik büyümenin sağlanmasında önemli bir misyon sahibi olan Asya-Pasifik Sanayi ve Ticaret Odaları Konfederasyonu’na da bizi bu ödülü layık gördükleri için teşekkürlerimizi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Dünya ekonomisinin yüzde 23’ünü temsil ediyor

Türk iş dünyasının çatı kuruluşu olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Asya-Pasifik bölgesi ile ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla 2009 yılında Asya- Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu’na (CACCI) üye oldu. CACCI, dünya nüfusunun yüzde 40’ını ve dünya ekonomisinin yüzde 23’ünü kapsayan Asya-Pasifik Bölgesinin en büyük iş dünyası örgütü niteliğinde bulunuyor ve 28 ülkeden şirketleri temsil ediyor. Bu çerçevede CACCI, odaların, hizmet bölgelerindeki sanayi, ticaret ve toplumsal refahına katkı sağlayan “Üye odaklı uygulamalarını” belirlemek için 2004 yılında ‘CACCI Yerel Oda Ödülleri Yarışması’nı başlattı. CACCI 9. Yerel Oda Ödülleri Yarışması’na 2021 yılında başvuran Aydın Ticaret Odası, Asya- Pasifik ticaret odaları arasında kente ve üyelerine yönelik çalışmalarıyla en başarılı oda seçildi.