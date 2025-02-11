Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Meclis Başkanı A. Bahri Erdel ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürü Mustafa Gümüş’ü makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Türkiye’nin kuru incir ihracatında dünya lideri olduğunu vurgulayan Fevzi Çondur, ihracat sürecinde karşılaşılan bazı sorunları gündeme getirdi. Özellikle, ihraç edilen kuru incirlerin çeşitli nedenlerle ülkeye geri dönmesi durumunda ilk sınır giriş noktasındaki gümrük işlemlerinin ihracatçılar açısından sıkıntı oluşturduğunu ifade etti.

Çondur, ihracatçıların mağduriyet yaşamaması adına geri dönen ürünlerin ilk sınır giriş noktasındaki Gümrük Müdürlüğü’ne bağlı olarak Aydın’da bulunan antrepolara çekilmesi talebini iletti. Bu düzenlemenin, ürünlerin gıda güvenliği kontrolleri tamamlanana kadar Aydın’daki antrepolarda muhafaza edilmesini sağlayacağını belirtti.

Görüşmenin olumlu geçtiği ve Aydın Ticaret Borsası ihracatçı üyelerinin taleplerinin dikkate alınması yönünde değerlendirmeler yapıldığı bildirildi. Ziyaretin sonunda, Aydın Ticaret Borsası heyeti, ihracatçıların yaşadığı sorunların çözümüne yönelik desteklerinden dolayı Gümrükler Genel Müdürü Mustafa Gümüş’e teşekkür etti.