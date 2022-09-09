Aydın Ticaret Borsası yönetimi, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürü Mustafa Gümüş’ ten antreponun (ticari depo) sözünü aldı.

Aydın Ticaret Borsası yönetimi, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürü Mustafa Gümüş’ ten antreponun (ticari depo) sözünü aldı.

Aydın Ticaret Borsası yönetimi, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürü Mustafa Gümüş’ü makamında ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette Aydın ili ekonomisi ve tarımı ile Aydın Ticaret Borsası faaliyetleri hakkında istişarelerde bulunuldu. Aydın Ticaret Borsası yönetimi, Gümrükler Genel Müdürü Mustafa Gümüş’e ATB Aydın Soğuk Hava Depoculuk A.Ş. tarafından işletilen Aydın Yenilenebilir Enerji Kaynaklı Soğuk Hava Deposu’nun faaliyete geçtiği günden bu zamana ilimiz ve ülkemiz ekonomisine sağladığı ekonomik kazanımlar hakkında bilgilendirmede bulundu.

Aydın Ticaret Borsası yönetimi, üyelerinden gelen talepler doğrultusunda etkin çözümler üreterek üyelerine kaliteli hizmet sunmayı amaçladıklarını belirtti. ATB Aydın Soğuk Hava Depoculuk A.Ş. bünyesinde faaliyete geçirilmesi planlanan antreponun Aydınlı ihracatçılara kazanımları hakkında karşılıklı fikir alışverişi yapıldı. Ziyaretin sonunda Gümrükler Genel Müdürü Mustafa Gümüş, antreponun faaliyete geçirilmesi için gerekli desteği vereceklerini ifade ederek, ihracatçılar için hayırlı olmasını temenni etti.

Ziyaretin oldukça verimli geçtiğini ifade eden Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, kurulacak olan antrepo ile ihracatçı firmaların ürünlerinin, gümrük işlemleri sırasında muhafaza edilmesi açısından büyük fayda sağlayacağını ifade etti. Çondur, ” Borsamız yönetimiyle birlikte T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürümüz Sayın Mustafa Gümüş’e gerçekleştirmiş olduğumuz ziyarette Borsamız iştiraklerinden ATB Aydın Soğuk Hava Depoculuk A.Ş.’nin bünyesinde faaliyet gösterecek olan antrepomuz hakkında bilgilendirmede bulunduk. Antreponun ihracatçılarımız başta olmak üzere ilimize ve ülkemize sağlayacağı ekonomik kazanımlardan bahsederek Gümrükler Genel Müdürümüz Sayın Mustafa Gümüş’ten antreponun sözünü aldık. Müjdeli haberin üyelerimize ve ilimize hayırlı olmasını diliyor, bu süreçte emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum ”dedi.