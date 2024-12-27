Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur 2024 yılı tarımsal üretim sürecini değerlendirerek sektördeki sorunlara ve çözüm yollarına dair açıklamalarda bulundu. Çondur, tarımsal girdi enflasyonundaki yükseliş, aflatoksin nedeniyle geri dönen incirler ve zeytinyağı sektöründe yaşanan taklit ve tağşiş sorunları başta olmak üzere bu yıl yaşanan tarımsal kuraklık ve yüksek sıcaklıkların Aydın tarımını olumsuz etkilediğini belirtti.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, tarımsal girdilerdeki maliyet artışlarının üretim üzerinde oluşturduğu olumsuz etkilere değinerek, “Son dönemde tarımsal girdi enflasyonunda yeniden bir yükseliş trendine girildi. Özellikle gübre, mazot ve yem fiyatlarındaki artış, üreticilerimizin yükünü daha da artırmaktadır. Bu durum hem iç piyasalarda maliyetleri yükseltmekte hem de ihracatta rekabet gücümüzü azaltmaktadır” dedi.

Çondur, bu sorunun çözümü için kamu politikalarının devreye girmesi gerektiğini ifade ederek, “Üreticilerimizin sürdürülebilir bir şekilde üretime devam edebilmesi için girdilerin makul seviyelere çekilmesi ve tarım desteklerinin etkin bir şekilde sağlanması büyük önem taşıyor” şeklinde konuştu.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Aydın’ın en önemli tarımsal ihraç ürünlerinden biri olan kuru incirin, 2024 yılında aflatoksin kaynaklı ciddi sorunlarla karşılaştığını belirtti. Çondur, bu durumun Türk incirinin uluslararası pazardaki algısını olumsuz etkilediğini ve ihracatçılar için ağır maliyetlere yol açtığını ifade etti.

“Aflatoksin nedeniyle ihracattan geri dönen incirler, ihracatçılarımızı ekonomik anlamda büyük kayıplara uğratmaktadır. Bu ürünlerin imha edilmesi hem ekonomik kayıplara neden olmakta hem de çevresel bir sorun teşkil etmektedir. Geri dönen incirlerin iç piyasaya sürülmesi kesinlikle söz konusu değildir. Aksine, bu ürünler antrepolarda muhafaza edilmektedir. Aflatoksin içeren ürünler, elleçleme işlemiyle ayıklanamayacak durumda ise çimento fabrikalarında imha edilmektedir” şeklinde konuşan Çondur, üretimden depolamaya kadar tüm süreçlerde sıkı denetim ve eğitim programlarının önemine dikkat çekti.

İhracatçıların, ürünlerini yurt dışına gönderirken büyük bir titizlikle çalıştığını belirten Çondur, mevsimsel sebeplerden dolayı hızlı ve erken kurumanın aflatoksin oluşumuna yol açabileceğini vurgulayarak, konuya ilişkin Bakanlık yetkilileriyle de görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Zeytinyağında taklit ve tağşiş sorununa çözüm çağrısı

Zeytinyağı sektöründe artan taklit ve tağşiş sorunu hem üreticileri hem de tüketicileri olumsuz etkilediğini ifade eden Çondur, bu sorunun yalnızca üreticilerin emeklerine zarar vermekle kalmayıp, Türkiye’nin zeytinyağı üzerindeki itibarını da zedelediğini belirtti.

Zeytinyağı gibi stratejik bir ürünün değerinin korunmasının, sektörün sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak taklit ve tağşişin, tüketici güvenini sarstığını belirten Çondur, bu durumun hem iç pazarda hem de uluslararası pazarlarda olumsuz yansımaları olduğunu söyledi. Özellikle coğrafi işaretli ve güvenilir markaların tercih edilmesinin, bu sorunun çözümünde etkili bir yöntem olduğunu ifade etti.

Çözüm önerileri arasında sektörel farkındalığın artırılmasının, üreticilerin ve tüketicilerin bilinçlendirilmesinin, ayrıca mevcut cezai yaptırımların daha caydırıcı hale getirilmesinin bulunduğunu belirten Çondur, “Bu sorun yalnızca bireysel bir kayıp değil, ülkemiz için stratejik öneme sahip bir ürünün değer kaybıdır. Tüketicilerimizin ürün alırken menşeine, ambalajına ve fiyatına dikkat etmeleri büyük önem taşıyor. Şüpheli durumlarda ilgili kurumlara başvurularak, bu tür uygulamalara karşı ortak bir duruş sergilenmelidir” dedi.

Tüketicilere çağrıda bulunan Çondur, güvenilir markalardan ve bilinen satış noktalarından alışveriş yapılmasının hem tüketici haklarının korunması hem de sektörün sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için elzem olduğunu vurguladı. Ayrıca, zeytinyağı fiyatlarındaki dengesizliklerin de tüketiciye sunulan ürünlerin niteliği konusunda şüphe uyandırdığını belirterek, piyasa denetimlerinin daha sıkı bir şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade etti.

2024 yılı itibarıyla Aydın’ın tarımsal üretiminde yaşanan zorlukların çözülmesi için yalnızca üreticilerin değil, tüm paydaşların birlikte hareket etmesinin büyük önem taşıdığını belirten Çondur, “Tarımsal girdi enflasyonu, aflatoksin gibi sorunlar ve zeytinyağı sektöründeki taklit ve tağşiş meseleleri, sadece Aydın tarımını değil, tüm sektörün sürdürülebilirliğini tehdit eden unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu noktada, karar veren mercilerin kapsayıcısı destekleme politikaları oluşturması, maliyetlerin düşürülmesi ve denetimlerin sıklaştırılması kritik bir öneme sahiptir" dedi.

Sonuç olarak tüm bu zorluklarla mücadele etmek için tarım sektöründeki tüm paydaşların el birliğiyle çalışması gerektiğini ifade eden Çondur, güçlü bir denetim ve iş birliği ortamı oluşturmanın hem Aydın’ın tarımını hem de Türk tarımını daha parlak bir geleceğe taşıyacağını belirtti.