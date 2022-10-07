Aydın Ticaret Borsası’nda, 1 Ekim 2022 tarihinde gerçekleşen meclis üyeliği seçimlerini takiben İlçe Seçim Kurulu gözetiminde meclis asil üyeleri oy kullanarak; yönetim, TOBB delegeleri ve disiplin kurulu üyelerini belirlediler.

Aydın Ticaret Borsası’nda, 1 Ekim 2022 tarihinde gerçekleşen meclis üyeliği seçimlerini takiben İlçe Seçim Kurulu gözetiminde meclis asil üyeleri oy kullanarak; yönetim, TOBB delegeleri ve disiplin kurulu üyelerini belirlediler.

Aydın Ticaret Borsası meclis üyeleri, İlçe Seçim Kurulu gözetiminde yapılan seçimde Aydın Ticaret Borsası’nı 2022-2026 yıllarında temsil edecek olan yönetim kadrosunu oluşturdu. 14 meclis üyesinin katılımıyla gerçekleşen seçimde Yönetim Kurulu Başkanı ve yönetim kurulu, disiplin kurulu üyeleri, genel kurul delegeleri, meclis başkanı ve başkan vekilli belirlendi.

14 meclis üyesinin oy kullandığı ve tek liste halinde gidilen seçim sonucunda Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanlığı’na A.Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Fevzi Çondur seçildi.

Seçimlerin sonrasında güven tazeleyerek Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığı’na tekrar seçilen Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, seçimlerin tamamlanmasının ardından açıklamalarda bulundu. Büyük bir sorumluluk üstlendiklerini, bu sorumluluğun yükümlülüklerini en güzel şekilde yerine getirebilmek için uyum ve istişare içerisinde çalışacaklarını belirten Çondur, “Geçtiğimiz dönem içerisinde kentimiz ve bölgemiz ekonomisi adına birçok önemli projeyi hayata kazandırdık. Yeni hizmet döneminde üyelerimizden ve ilimizden aldığımız güç ile ilimiz ekonomisini ve üyelerimizin menfaatlerini ilgilendiren projelere hep beraber imza atacağız. Bu doğrultuda borsamıza ve ilimize kazanımları dolayısıyla üyelerimiz başta olmak üzere Aydınlı hemşehrilerimizin ve paydaş kurumlarımızın, Borsamız ile istişarede bulunarak öneri ve taleplerini iletmelerinden memnuniyet duyacağımızı belirtmek isteriz. Seçimlerimizin ilimize hayırlı olmasını temenni eder, seçim sürecine katkılarından dolayı meclis üyelerimize ve disiplin kurulu üyelerimize teşekkür ederim" dedi.

Aydın Ticaret Borsası’nın 4 yıllık yeni hizmet döneminin görev dağılımları ise şu şekilde oluştu:

"Aydın Ticaret Borsası meclis ve yönetim kurulu üyeleri; A.Bahri Erdel meclis başkanı, Rıza Uyar meclis başkan yardımcısı, Ali çevik meclis başkan yardımcısı, Fevzi Çondur yönetim kurulu başkanı, Cengiz Ülgen yönetim kurulu başkan yardımcısı, Yakup Er yönetim kurulu üyesi, Kazım Günaydın yönetim kurulu üyesi, Cihan Can yönetim kurulu üyesi, Abdülkadir Yıldız meclis üyesi, Ahmet Şenel meclis üyesi, Mustafa Akdam meclis üyesi, Mehmet Ali Avcu meclis üyesi, Adem Türkmen meclis üyesi, Mehmet Akkan meclis üyesi. Aydın Ticaret Borsası disiplin kurulu üyeleri; Serdar Çapakçıoğlu, Mehmet Bakkal, Osman Adalıoğlu, Halil İbrahim Şenyurt, Erkan Temel ve Şenol Karabudak. TOBB genel kurul üyeleri ise, A. Bahri Erdel, Cengiz Ülgen ve Rıza Uyar."