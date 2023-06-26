Aydın Ticaret Borsası Meclisi, Kurban Bayramı dolayısıyla Aydın Ticaret Borsası, AYTB Aydın Laboratuvar Hizmetleri A.Ş. ve ATB Aydın Soğuk Hava Depoculuk A.Ş personelleri ile bayramlaşma merasimini gerçekleştirdi.

Aydın Ticaret Borsası Meclisi, Kurban Bayramı dolayısıyla Aydın Ticaret Borsası, AYTB Aydın Laboratuvar Hizmetleri A.Ş. ve ATB Aydın Soğuk Hava Depoculuk A.Ş personelleri ile bayramlaştı. Sevgi, hoşgörü ve yardımlaşma duygularının tazelenmesine vesile olan bayramların, geçmiş ile gelecek arasında güçlü bir bağ kurulmasını sağladığını ifade eden Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A.Bahri Erdel, günün anlam ve önemine ilişkin duygu ve düşüncelerini dile getirdi. Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A.Bahri Erdel, “Kurban Bayramı’nın ülkemize ve tüm İslam âlemine huzur ve barış getirmesini temenni ediyor, Aydınlı hemşehrilerimizin, aziz milletimizin ve tüm İslam âleminin Kurban Bayramı’nı kutluyorum" dedi.

Kurban Bayramı’nda paylaşma ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinin yaşandığını belirten Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, “Tüm güzelliklerin bir arada yaşandığı, sevinç ve mutlulukların paylaşıldığı, dostluk ve kardeşlik bağlarının pekiştirildiği, yüreklerin bütünleştiği; sevgi, saygı ve hoşgörü atmosferinin yaşandığı bir Kurban Bayramına daha ulaşmanın mutluluğunu hep birlikte yaşamaktayız. Kurban Bayramının ülkemize, Aydınlı hemşehrilerimize ve tüm İslam alemine barış, huzur, sağlık, mutluluk ve hayırlar getirmesini diliyor, tüm İslam aleminin Kurban Bayramını kutluyorum" ifadelerini kullandı.