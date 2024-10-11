Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen, Aydın Valisi Yakup Canbolat’ı makamında ziyaret ederek, 2024/2025 Sezonu Kestane İlk Alım Töreni’ne davet etti.

Ziyarette, Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Aydın Valisi Yakup Canbolat’a Aydın Ticaret Borsası’nın güncel faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Bölge tarımına ve ekonomisine katkı sağlayan projeleri detaylandıran Çondur, özellikle Avrupa Birliği coğrafi işaret tescilli Aydın Kestanesi hakkında kapsamlı bilgi sunarak, hasat sezonunun başladığını belirtti.

Her yıl geleneksel olarak Aydın Ticaret Borsası ev sahipliğinde düzenlenen Kestane İlk Alım Töreni’nin bu yıl da gerçekleştirileceğini ifade eden Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Aydın Valisi Yakup Canbolat’ın törene teşrif etmelerinden büyük onur duyacaklarını ifade etti.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Aydın Ticaret Borsası heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Aydın Kestanesi hasat sezonunun bereketli ve kazançlı geçmesini temenni etti. Ayrıca, bölge tarımına katkılarından dolayı Aydın Ticaret Borsası’nı tebrik etti.