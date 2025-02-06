Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Meclis Başkanı A.Bahri Erdel ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen, Aydın Valisi Yakup Canbolat’ı ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu makamında ziyaret ederek bu yıl 12.kez gerçekleştirilecek olan Uluslararası Aydın Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı’na davet etti.

Aydın Ticaret Borsası heyeti, Aydın Valisi Yakup Canbolat’ı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu’nu makamında ziyaret ederek borsanın mevcut çalışmaları ve yürütülen projeler hakkında bilgi verdi. Ziyarette, 13-16 Şubat 2025 tarihlerinde düzenlenecek olan 12. Uluslararası Aydın Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı ‘nın sektörel katkıları ve bölge ekonomisine sağlayacağı faydalar aktarıldı.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, fuarın tarım, gıda ve hayvancılık sektörlerindeki ulusal ve uluslararası iş birliklerine ev sahipliği yapacağını, üreticiler, sektör temsilcileri ve yatırımcıları bir araya getireceğini vurguladı. Tarımsal üretim, modern tarım teknolojileri, gıda güvenliği ve hayvancılık alanlarında en yeni gelişmelerin tanıtılacağı organizasyonun, sektörde faaliyet gösteren firmalar için önemli iş birliği fırsatları sunacağını ifade eden Çondur, fuarın bölge ekonomisine sağlayacağı katkının altını çizdi. Tarımın kalbinin Aydın’da atacağı bu önemli etkinliğe Vali Canbolat ve Başkan Çerçioğlu’nu davet eden Çondur, kendilerini fuarda ağırlamaktan büyük onur duyacaklarını belirtti.