Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Meclis Başkanı Bahri Erdel ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen, Aydın’da incir hasat sezonunun başlamasıyla birlikte Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’u makamında ziyaret ederek, sezonun ilk yaş incirini takdim etti.

Üretiminde dünya lideri olan ve Türkiye’nin önemli tarımsal ihracat ürünleri arasında ilk sırada yer alan Aydın İnciri’nde hasat sezonu başladı. Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Meclis Başkanı Bahri Erdel ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’u makamında ziyaret ederek Avrupa Birliği’nde tescillenen Aydın İncirini takdim etti. Gerçekleşen ziyarette Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’a, Aydın Ticaret Borsası’nın faaliyetleri ile 2023- 2024 Kuru İncir Sezonu hakkında bilgilendirmede bulundu. Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Meclis Başkanı Bahri Erdel ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen’in gerçekleştirmiş oldukları ziyaretten dolayı memnuniyet duyduğunu ifade eden Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, ülkemiz ekonomisine katma değer sağlayan Aydın İnciri hasat döneminin bereketli ve bol kazançlı olması temennisinde bulunarak Aydın Ticaret Borsası’na anlamlı ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini iletti.