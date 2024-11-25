Aydın Ticaret Borsası, üyeleriyle birlikte tarım sektöründeki gelişmeleri yakından takip etmek ve üyelerine daha geniş bir perspektif sunmak amacıyla, Antalya’da düzenlenen 23. Growtech Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı’na katılım sağladı.

Dünyanın en prestijli örtüaltı tarım fuarlarından biri olan Growtech, sektördeki yeniliklerin tanıtıldığı, iş birliklerinin geliştirildiği ve bilgi paylaşımının ön planda olduğu bir platform olarak dikkat çekti. Fuara katılan Aydın Ticaret Borsası yönetimi ve üyeleri, tarım makineleri, sera teknolojileri, tohumculuk, akıllı tarım uygulamaları ve dijital çözümler gibi geniş bir yelpazede sunulan yenilikçi ürün ve hizmetleri yerinde inceleme fırsatı buldu. Ayrıca, sektörün önde gelen firmalarıyla bir araya gelerek modern tarım uygulamaları hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, tarım sektöründeki hızlı değişim ve gelişmelerin önemine vurgu yaparak Growtech gibi uluslararası fuarların üyeler için taşıdığı değeri şu sözlerle dile getirdi. Çondur, "Tarım sektörü, sürekli yeniliklerle kendini güncelleyen dinamik bir alandır. Bu dinamizmi yakından takip etmek, sektörel gelişmeleri anlamak ve hayata geçirmek, üyelerimizin sürdürülebilir bir başarı yakalaması için kritik bir öneme sahiptir. Dünya çapında düzenlenen tarım fuarları, üyelerimizin sektördeki en yeni teknolojilerle tanışmasını, modern tarım yöntemlerini yerinde görmesini ve bu yenilikleri kendi iş süreçlerine uyarlamasını sağlamaktadır. Bu tür organizasyonlar, tarımda verimliliği artırmanın yanı sıra uluslararası rekabet gücümüzü destekleyecek yenilikçi çözümler sunarak üyelerimize doğrudan katkı sağlamaktadır. Aydın Ticaret Borsası olarak, tarımsal üretim ve ticaret alanında bilgi ve deneyim paylaşımını destekleyen bu tür etkinliklere katılımı önemsiyor, üyelerimize her fırsatta bu kazanımları sunmaya devam edeceğimizi belirtmek istiyorum” dedi.

Growtech 2024, tarımsal mekanizasyondan iklim dostu üretim teknolojilerine, akıllı sulama sistemlerinden biyoteknolojik ürünlere kadar sektördeki birçok yeniliği gözler önüne serdi. Aydın Ticaret Borsası üyeleri, tarımda sürdürülebilirlik ve yenilikçilik konularında önemli kazanımlarla fuarı tamamladı.