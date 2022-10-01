Aydın Ticaret Borsası’nda seçim heyecanı sona ererken, mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur borsa üyelerinin oylarıyla yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

Aydın Ticaret Borsası’nda seçim heyecanı sona ererken, mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur borsa üyelerinin oylarıyla yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

Türkiye iş dünyasının çatı kuruluşu olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin seçim takvimini açıklamasının ardından, Aydın Ticaret Borsası’nda seçim heyecanı yaşandı. Tek liste olarak gidilen Aydın Ticaret Borsası seçimlerinde, mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, yeniden başkan seçildi. İkinci kez başkanlık görevine layık görülen Çondur, ”Göreve başladığımız günden bu zamana kadar olan süreçte borsamız yönetimi olarak yetkili mercilerle bir araya geldiğimiz her toplantıda, üyelerimizin taleplerini ve önerilerini doğrudan iletme fırsatımız oldu. Beraberinde kentimizin tarımsal ürünlerinin değerinin artması ve ilimiz ekonomisine katkı sunması noktasında önemli projelere imza attık. Seçim sürecinde üyelerimizi ziyaret ederek taleplerini dinleyip projelerimizden bahsettik. Demokratik ortamda gerçekleşen seçim sonrasında üyelerimizin teveccühü ile bu göreve tekrar layık görüldük. Yeni dönemde de üyelerimizin menfaatleri doğrultusunda var gücümüzle çalışmaya, bölgemizde tarım ve tarıma dayalı sanayi sektörlerinin gelişimine, istihdamın artmasına katkıda bulunmaya devam edeceğimizi belirtmek isterim” dedi.

Çondur, demokratik bir ortamda gerçekleşen seçimlere katılım sağlayan tüm üyelere teşekkür ederek, yeni dönemde borsa üyeleri için projeler üretmeye ve hizmet kalitesini yükseltmeye devam edeceklerini belirtti.

Gerçekleşen seçim sonucunda 283 oy ile Aydın Ticaret Borsası meclisine Fevzi Çondur, A.Bahri Erdel, Cengiz Ülgen, Yakup Er, Kazım Günaydın, Abdülkadir Yıldız, Ali Çevik, Rıza Uyar, Mustafa Akdam, Cihan Can, Ahmet Şenel, Adem Türkmen, Mehmet Ali Avcu ve Mehmet Akkan seçildi.