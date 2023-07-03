Üyelerinin talep, öneri ve beklentileri istikametinde faaliyetlerini sürdüren Aydın Ticaret Borsası, ’Aydın Ticaret Borsası Marka ve Patent Danışmanlık Ofisi’ni hizmete sunuyor.

Aydın Ticaret Borsası, üyelerinin fikri ve sınai mülkiyet konusunda bilgilendirilmelerini sağlamak, AR-GE faaliyetleri neticesinde ortaya çıkacak olan patent, faydalı model ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuat ile her türlü bilgi ve dokümana kolaylıkla erişebilmesi ve gerekli durumlarda uzman desteğinin verilebilmesi amacıyla Aydın Ticaret Borsası Marka ve Patent Danışmanlık Ofisi’ni faaliyete geçiriyor. Marka ve Patent Danışmanlık Ofisi ile pazara sunulan ürün markasının incelenmesi ve iyileştirilmesi, ambalaj tasarım çalışması, marka hukuku danışmanlığı, hedef pazarın incelenmesi, ürün üzerindeki hukuki haklar, yatırımlarda daha iyi kazanç ve piyasadaki rekabeti arttırma konularında ihtiyaç duyulan hizmetler sunulacak. Türkiye’de ve yurtdışında sınai mülkiyet hakları tescili konularında üyelerine öncülük yapmayı hedefleyen Aydın Ticaret Borsası, firmaların sahip olduğu ya da olmayı hedeflediği marka ve patent sürecini profesyonel şekilde yönetmek üzere danışmanlık hizmeti sağlayacak.

Aydın Ticaret Borsası üyelerine ve Aydın’ın ekonomik sosyal kalkınmasına fayda sağlamak adına projeler geliştirmeye devam ettiklerini ifade eden Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Çondur, “Borsamız bünyesinde kurulacak olan Aydın Ticaret Borsası Marka ve Patent Danışmanlık ofisimiz, marka ve patent danışmanlığı hizmeti almak isteyen üyelerimize gerekli desteği vererek yenilikçi kültürün oluşturulması, markalaşma çabalarının desteklenmesi, katma değeri yüksek buluş ve tasarımların üretilmesi konularında önemli katkılar sunacaktır. Borsamız tarafından faaliyete geçirilecek olan Marka ve Danışmalık Ofisi’nin üyelerimiz için hayırlı olmasını temenni ediyor; Marka ve Patent Danışmanımız Huriye Özener’e de katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.