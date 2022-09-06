Aydın Ticaret Borsası ve kardeş borsa olan İstanbul Ticaret Borsası, üyeleriyle birlikte Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı-WorldFood İstanbul Fuarı’nda yer aldı.

Aydın Ticaret Borsası ve kardeş borsa olan İstanbul Ticaret Borsası, üyeleriyle birlikte Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı-WorldFood İstanbul Fuarı’nda yer aldı.

Üyelerinin küresel rekabet gücünü ve dış ticaret hacmini artırma misyonuyla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, WorldFood İstanbul Fuarı’na ilişkin değerlendirmede bulundu. Çondur, “ Gıda ve gıda teknolojileri sektörünün gelişimine yön veren firmaların tanıtımına, markalı ürünlerin yerli ve yabancı ziyaretçileriyle buluşmasına fırsat sunan WorldFood İstanbul Fuarı’na, kardeş borsamız İstanbul Ticaret Borsası ve Borsamız üyeleriyle birlikte katılım sağladık. Üyelerimizin, sektördeki son gelişmeleri yakından takip etme fırsatına ulaşmaları, yeni iş bağlantılarının edinilmesi adına bu tür fuarlara katılımları önemsiyoruz. Fuar boyunca üyelerimiz, uluslararası firmalarla bir araya gelerek ikili görüşmelerde bulundu. Hem borsamız hem de üyelerimiz için oldukça verimli bir fuar süreci yaşandı” dedi.

Worldfood İstanbul Fuarı’nın son derece başarılı olmasından dolayı memnuniyet duyduklarını ifade eden Çondur, kardeş borsa olan İstanbul Ticaret Borsası’na, üye firmalarımıza ve ziyaretçilere katılımları için teşekkürlerini iletti.

Aydın’ın Yöresel Ürünleri “WorldFood İstanbul” da Tanıtıldı

Gerçekleşen fuarda AB tescilli Aydın Kestanesi ve Aydın İnciri başta olmak üzere coğrafi işaret tescilli Aydın Memecik Zeytinyağı, Aydın Memecik Zeytini, Aydın Çam Fıstığı ve Aydın Yamalak Sarısı Zeytininin yanı sıra Aydın Kestanesinden üretilen kestane şekeri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Uluslararası Zeytin Konseyi tarafından akredite olan Aydın Ticaret Borsası Tadım Panelistlerimiz tarafından fuar boyunca ziyaretçilere coğrafi işaret tescilli Aydın Memecik Zeytinyağı tadımı yaptırılarak doğru ve kaliteli zeytinyağı tüketimi hakkında bilgiler verildi.

Fuar açılışına katılım sağlayan Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A.Bahri Erdel, Meclis Başkan Yardımcısı Rıza Uyar, Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen, Yönetim Kurulu Üyeleri Kazım Günaydın, Yakup Er ve Abdülkadir Yıldız, Meclis Üyeleri Mustafa Akdam, Cihan Can, Mehmet Ali Avcu, Erkan Aslan, İstanbul Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ahmet Bülent Kasap ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz ile birlikte fuarda yer alan kurum ve firmaları ziyaret etti.