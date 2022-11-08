Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Meclis Başkanı A.Bahri Erdel ve beraberindeki heyet, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu makamında ziyaret etti.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Meclis Başkanı A.Bahri Erdel ve beraberindeki heyet, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu makamında ziyaret etti.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur ve yönetimini kabul eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın Ticaret Borsası’nın yeni hizmet döneminin hayırlı olmasını temenni ederek başarılar diledi.

Gerçekleşen ziyarette Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Aydın Ticaret Borsası yönetimini Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na takdim ederek, yeni hizmet döneminde gerçekleştirilecek olan projeler hakkında bilgilendirmede bulundu. Ziyarette Aydın ili tarım ekonomisi hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Başkan Çondur yapılan ziyaretle ilgili olarak, “Aydın Ticaret Borsası seçimlerinin tamamlanmasının ardından Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’nu makamında ziyaret ederek Borsamız yönetimini takdim ettik. Borsamızın mevcut çalışmalarını ve projelerini aktardık. Aydın’ın marka değerinin arttırılması adına yapılacak tüm çalışmalarda borsamızın üzerine düşen görevi yerine getireceğini ilettik” dedi.

Ziyaretin ardından Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur tarafından çiçek ve hediyelik takdim edildi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na gerçekleşen ziyarette Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur’a, Meclis Başkanı A.Bahri Erdel, Meclis Başkan Yrd. Rıza Uyar ve Ali Çevik, Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Cengiz Ülgen, Yönetim Kurulu Üyeleri Yakup Er, Kazım Günaydın ve Cihan Can, Meclis Üyeleri Mustafa Akdam, Ahmet Şenel, Adem Türkmen ve Mehmet Akkan ile Genel Sekreter Neslihan Duymaz eşlik etti.