Aydın Ticaret Borsası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin akreditasyon çalışmaları çerçevesinde denetimlerini başarıyla tamamlayarak önceki denetim döneminde ticaret borsaları arasında en yüksek 2. puanı alan ticaret borsası oldu.

Aydın Ticaret Borsası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin akreditasyon çalışmaları çerçevesinde denetimlerini başarıyla tamamlayarak önceki denetim döneminde ticaret borsaları arasında en yüksek 2. puanı alan ticaret borsası oldu.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ve TOBB Akreditasyon Kurulu Başkanı Faik Yavuz’un ile oda ve borsaların katılımıyla gerçekleşen Akreditasyon Sertifika Töreni’nde Aydın Ticaret Borsası, önceki denetim döneminde ticaret borsaları arasında en yüksek 2. puanı alan ticaret borsasına layık görüldü. Aydın Ticaret Borsası yönetimine, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ve TOBB Başkanı Sayın M.Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından plaket takdim edildi.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu konuşmasında söz konusu sertifikanın oda ve borsaların verdiği hizmetin bir belgesi olduğunu söyledi. Akreditasyon denetim sürecini başarıyla tamamlayan 150 oda ve borsanın akreditasyon sertifikalarını alacağını ifade eden Hisarcıklıoğlu, oda ve borsa temsilcilerinden bu belgelerini asmalarını rica etti. Hisarcıklıoğlu, dünyanın bir değişim ve dönüşümden geçtiğini belirterek, TOBB ve oda-borsa camiası olarak bu değişim ve dönüşümün öncüsü olmak zorunda olduklarını kaydetti.

Türk iş dünyasının başkanı olarak, Avrupa’da, Asya Pasifik’te, İslam ülkelerinde ve Türk Cumhuriyetleri’nde oda başkanlığı ya da yönetim kurulu üyeliği yaptığını anımsatan Hisarcıklıoğlu, salgın dönemini dünyaya kıyasla Türk iş dünyasının en az etkiyle atlattığını aktardı.

M. Rifat Hisarcıklıoğlu, akreditasyon sistemi sayesinde oda ve borsaların kendilerini geliştirdiğini anlattı. Akredite oda ve borsaların 30’dan fazla ülkenin odaları ile proje yürüttüğünü belirten Hisarcıklıoğlu, oda ve borsaların girişimcilere en iyi şekilde hizmet üreten ve sunan merkezler haline geldiğini kaydetti.

Hisarcıklıoğlu, oda ve borsaların hizmet kalitesi anlamında, Londra, Paris, Berlin’deki oda-borsa seviyesine ulaştığını vurgulayarak, tüm dünyaya sistemi ihraç edecek konuma geldiklerini ifade etti.

"Yeni akreditasyon standardını belirledik"

Hisarcıklıoğlu, şu an 365 oda ve borsadan 278’inin akredite edildiğini, 35’inin de sürecinin devam ettiğini belirterek, tüm oda ve borsaların akredite olmasını hedeflediklerini dile getirdi.

Talep ve görüşler doğrultusunda yeni hedeflere uygun, yeni bir akreditasyon standardı belirledikleri bilgisini veren Hisarcıklıoğlu, "Ticaret, e-ticaret ve dış ticaret, sanayi-üretim, tedarik zinciri ve AR-GE faaliyetleri, sosyal sorumluluk, turizm ve coğrafi işaret gibi yerel değerlerin tanıtımı, istihdam ve mesleki eğitim gibi konular da artık standardın yeni dönemde bir parçası haline geldi. Akreditasyon sisteminde tam puan 65’ti, şimdi tam puanı 100’e çıkarıyoruz. Geçmişte puanlarınıza göre A, B, C olarak sınıflanıyordunuz. Artık puanlarınıza göre 5, 6 ve 7 yıldızla sınıflanacaksınız. Yani A sınıfı akredite olanlar, bundan sonra 7 yıldızlı oda-borsa haline gelmiş olacak. Odaların ve borsaların akreditasyon sistemlerini birbirinden ayırıyoruz. Borsalar, artık kendilerine özgü bir standartta, asli borsacılık hizmetleri bazında denetlenecekler” dedi. Hisarcıklıoğlu, yapılan bu değişikliklerle daha kaliteli kurumsal hizmet sunmayı hedeflediklerini söyledi.

Kriterleri zorlaştırarak, oda-borsalara yeni ve daha yüksek bir hedef verdiklerini ifade eden Hisarcıklıoğlu, akreditasyon sisteminin 20. yılında oda ve borsaları bir üst lige daha çıkarmayı amaçladıklarına vurgu yaptı.

Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ise konuşmasında, hizmet kalitesinin belirli bir standarda bağlandığını gösteren akreditasyon töreninde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Oda ve borsaların gümrükler ve bakanlıkla yakından ilgili olduğunu ifade eden Uçarmak, oda ve borsalarda verilen akreditasyonun, hizmet kalitesini belirli bir noktaya getirmesiyle ticari hayatı kolaylaştıracağını, oda ve borsalara disiplin kazandıracağını bildirdi.

Akreditasyon Sertifika Törenine ilişkin açıklamada bulunan Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, "Önceki denetim döneminde ticaret borsaları arasında en yüksek 2. puanı alan ticaret borsası olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.2010 yılında TOBB Oda ve Borsa Akreditasyon sistemine entegre olan Borsamız, 5 yıldızlı borsa hizmeti vermeye ve üyelerimize yönelik kaliteli hizmet anlayışı ile çalışmalarını sürdürmeye devam etmektedir. Aydın Ticaret Borsası büyük bir aile ve bizler bu ailenin fertleri olarak yönetimimiz, üyelerimiz ve personelimizle ile birlikte ilimize hizmet etmekten; sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine katkıda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.” dedi.

6.dönem TOBB Akreditasyon sistemi ile 2010 yılından bu zamanda üyelerine 5 yıldızlı borsa hizmeti sunan Aydın Ticaret Borsası, Akreditasyon Sertifika Tören’ne Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A.Bahri Erdel, Meclis Başkan Yardımcısı Rıza Uyar, Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen, Yönetim Kurulu Üyeleri Kazım Günaydın, Abdülkadir Yıldız, Yakup Er, Meclis Üyeleri Ali Çevik, Mustafa Akdam, Erkan Aslan, Cihan Can, Mehmet Ali Avcu, Genel Sekreter Neslihan Duymaz ve Ar-Ge Kalite Sorumlusu Cansu Karabulut katılım sağladı.