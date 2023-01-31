Aydın Ticaret Borsası tarafından coğrafi işaret tescili alınan Aydın Memecik Zeytinyağı, 4-5 Şubat tarihlerinde Gaziantep’te tanıtılacak.

Aydın Ticaret Borsası tarafından coğrafi işaret tescili alınan Aydın Memecik Zeytinyağı, 4-5 Şubat tarihlerinde Gaziantep’te tanıtılacak.

Aydın Ticaret Borsası, 2023 yılının ilk Aydın Memecik Zeytinyağı Tadım ve Tanıtım Günleri etkinliğini Gaziantep’te gerçekleştirecek. Uluslararası Zeytin Konseyi (International Olive Council /IOC) tarafından akredite olan Aydın Ticaret Borsası Tadım Panelistleri, Aydın Memecik Zeytinyağı Tadım ve Tanıtım Günleri etkinliklerinde ziyaretçilere, ‘doğru zeytinyağının nasıl olması gerektiğini’ tadım yaptırarak anlatıp Aydın Memecik Zeytinyağının ayırt edici özellikleri hakkında bilgilendirme yapacak. Etkinlik kapsamında Aydın Ticaret Borsası, Aydın Memecik Zeytinyağının tanınırlığını ve bilinirliliğini artmasına bununla birlikte ülkemizdeki zeytinyağının iç tüketim miktarının yükselmesine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Aydın Memecik Zeytinyağı Tadım ve Tanıtım Günleri ile ilgili açıklamada bulunan Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, “17 Eylül 2020 tarihinde coğrafi işaret tescilini aldığımız ve Avrupa Birliği coğrafi işaret başvurusunda sona geldiğimiz Aydın Memecik Zeytinyağı Tadım ve Tanıtım Günleri etkinliklerimize devam etmekteyiz. Düzenlemiş olduğumuz tadım günleri ile öncelikle tescilli Aydın Memecik Zeytinyağının ayırt edici özelliklerini tüketicilerimize anlatıyor ve bununla birlikte kaliteli zeytinyağının nasıl olması gerektiğini aktarıyoruz. Ülkemizin birçok ilinde gerçekleştirmiş olduğumuz tadım etkinleri ile bilinçli bir tüketici kitlesi oluşturarak, tadım kriterleri ve kimyasal özelliklerine göre üstün kalitede olan Aydın Memecik Zeytinyağının bilinirliğini ve ülkemizde zeytinyağının iç tüketiminin arttırılmasını hedeflemekteyiz ”dedi.

Markalaşmanın arttırılması, Aydın ürünlerinin ulusal ve uluslararası imajının güçlendirilmesi amacıyla yurtiçi tüketimin arttırılması adına özverili çalışmalarda bulunduklarını ifade eden Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, gerçek ve kaliteli zeytinyağının nasıl olması gerektiği konusunda bilgi sahibi olmak isteyen herkesi Aydın Memecik Zeytinyağı Tadım ve Tanıtım Günleri etkinlerine davet etti.

Aydın Memecik Zeytinyağı Tadım ve Tanıtım Etkinliğinin, 4 - 5 Şubat 2023 tarihlerinde Forum Gaziantep Alışveriş Merkezi’nde gerçekleştirileceği belirtildi.