Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, hasat sezonu başlayan ’beyaz altın’ pamukta yaşanan girdi maliyetlerini ve sezonu değerlendirdi.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, katma değeri yüksek, sanayi sektörlerine girdi sağlaması nedeniyle stratejik bir ürün olan pamuk sezonuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Üretim maliyetlerindeki artış ve yüksek enflasyondan dolayı pamuk üreticisinin zorlu bir üretim sezonu geçirdiğini ifade eden Çondur, "Geçtiğimiz yıl ortalama maliyeti 13 Lira 25 kuruş olan 1 kilogram kütlü pamuk, bu sene ortalama 22 lira civarına yükseldi. Ancak güncel pamuk piyasasına baktığımızda geçen yıl 19 lira seviyesinde olan pamuğun satışı şuanda da 19 lira bandında devam etmektedir. Yaşanan yüksek maliyet tablosu karşısında ne yazık ki sektörün yeni sezondan beklentisi kalmamıştır" dedi.

Girdi maliyetleri, enerji fiyatlarındaki yükselmeler, finansmana erişimde sorun yaşanması, işveren yükünün artması sonucunda tüm sektörde olduğu gibi iplik ve tekstil sanayisinde de sorun yaşandığını ifade eden Çondur, "Şuan da kredi faizleri yaklaşık yüzde 40 ile yüzde 45 arasında seyretmektedir. Artan faizler sonucunda sanayici, finansman maliyetini ham madde olarak kullandığı pamuğun fiyatını yurt dışı pamuk fiyatlarından yaklaşık yüzde 25 daha ucuza alarak uluslararası piyasalarda rekabet etmeye çalışmaktadır. Bu yüzden yurt dışında 56 lira seviyesinde işlem gören pamuk, yurt içinde 44 lira civarında işlem görmektedir. Bu durum pamuk üretiminin devamlılığını olumsuz etkilemekte ve Türk üreticisini zarara uğratmaktadır’ diye konuştu.

Çondur, "6 Şubat’ta yaşanan depremde, Kahramanmaraş ve Gaziantep’te bulunan fabrikalar hasar görmüş ve olumsuz maliyetler karşısında bazı işletmeler faaliyetlerini sonlandırmıştır. Bu durum ülkemizdeki pamuk tüketimini olumsuz etkilemiştir. 2022-23 sezonunda 1 milyon ton olan üretimimizin, 2023-24 sezonunda 700 bin ton seviyelerine gerilemesi tahmin edilmektedir. 1 milyon 800 bin ton civarında olan tüketimimiz de 1 milyon 200 bin ton seviyelerine gerilemiş ve arada kalan rakamda ithalat yoluyla telafi edilmektedir" ifadelerini kullandı.

Üreticinin topladığı pamuğu nakite çevirme yöneliminde olması ve piyasadaki daralmanın devam etmesi durumunda, pamuğa olan talebin azalması ve pamuğun değer kaybına uğramasından dolayı sektörün endişelendiğini ifade eden Çondur, "Sonuç olarak önümüzdeki yıl pamuk üretiminde ciddi anlamda azalma görülebilir. Ülkemizde yaklaşık 30 milyar dolarlık ihracat değerine sahip olan pamuk ve tekstil sektörü, ülkemize önemli bir katma değer sağlamaktadır" dedi.

Üreticilerin zor şartlar altında üretime devam ettiğini ifade eden Çondur, devlet büyüklerinin üreticiye sahip çıkmasını, üreticinin sektöre küsmesi noktasında pamuk üretiminde ciddi düşüşler yaşanacağını belirtti. Çondur, pamukta ithalata gidilmesi durumunda ise ülkemiz pamuk üreticisinden ziyade yurt dışındaki üreticilerin lehine bir durum ortaya çıkacağını ifade etti.

1 lira 60 kuruş olan destekleme miktarını değerlendiren Çondur, “Pamukta sürdürülebilir üretim için üreticilerimizin emeğinin karşılığını almasını istiyoruz. Bu amaçla, hasat döneminde pamuk üreticilerimizin yurt içi ve yurt dışı piyasalarında yaşanan fiyat dalgalanmalarından olumsuz etkilenmemesi adına 1 lira 60 kuruş olan destekleme fiyatının artırılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

Çondur konuşmasının sonunda, "Yeni sezonun pamuk üreticilerimize, çırçırcımıza, sanayicimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor; bereketli bir hasat sezonu temenni ediyorum" dedi.