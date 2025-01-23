Coğrafi işaret alan ’Aydın Enginarı, Bozdoğan Pidesi ve Söke Peksimeti’ için coğrafi işaret belge takdim töreninde konuşan Aydın Ticaret Borsası Başkanı Çondur, "Aydın, Avrupa Birliği nezdinde en fazla coğrafi işaretli ürüne sahip olan il olarak, uluslararası alanda ülkemizi başarıyla temsil etmektedir. Borsamız ise menşe adı ile en çok coğrafi işaret tescili alan kurum sıralamasında birinci sırada yer almaktadır" dedi.

Aydın Ticaret Borsası coğrafi işaret almış ürünlerin markalaşması ve ulusal ile uluslararası pazarda daha güçlü bir konum elde etmesi için önemli adımlar atmaya devam ediyor. Bu kapsamda son olarak coğrafi işaret alan ’Aydın Enginarı, Bozdoğan Pidesi ve Söke Peksimeti’ için coğrafi işaret belge takdim töreni düzenlendi. Aydın Ticaret Borsası Toplantı Salonu’nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende ilk olarak Seçilen Coğrafi İşaretlerin Markalaşması ve Ticarileştirilmesi Projesi Yol Haritası - Faz 1 Toplantısı ve Sınai Mülkiyet Eğitim Semineri gerçekleştirildi. Ardından marka tescil süreci ve tescil sonrası işlemler konusunda katılımcılar bilgilendirildi.

Toplantının ikinci bölümünde coğrafi işaret tescili almış ürünlerin ticarileştirilmesi ve markalaşması konusunda Aydın Ticaret Borsası’nın yürüttüğü çalışmaları katılımcılarla paylaşan Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Aydın’ın coğrafi işaretli ürünlerini tanıtarak, bu ürünlerin ulusal ve uluslararası pazarda hak ettikleri konumda yer alması için büyük çaba gösterdiklerini belirterek, "Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz çalışmaların en somut örnekleri, Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescil ettirdiğimiz coğrafi işaretli ürünlerdir. Aydın Kestanesi 30 Aralık 2013 tarihinde, Aydın Memecik Zeytinyağı 17 Eylül 2020 tarihinde, Aydın Yamalak Sarısı Zeytini 21 Nisan 2021 tarihinde, Aydın Memecik Zeytini 7 Mayıs 2021 tarihinde ve Aydın Çam Fıstığı 16 Temmuz 2021 tarihinde tarafımızca tescil ettirilerek koruma altına alınmıştır. Ulusalda yakaladığımız bu başarıyı, uluslararası alanda da daha geniş bir çerçeveye taşımak adına önemli adımlar atmaktayız. Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescil edilen ürünlerimizi aynı zamanda Avrupa Birliği’nde de tescilleyerek küresel pazarda hak ettikleri yeri almalarını sağlamaktayız" dedi.

Aydın Ticaret Borası’nın Aydın Kestanesi’ni 24 Eylül 2020 tarihinde Türkiye’nin 4. coğrafi işaretli ürünü olarak, Aydın Memecik Zeytinyağı’nı ise 5 Şubat 2024 tarihinde Türkiye’nin 20. coğrafi işaretli ürünü olarak Avrupa Birliği’nde tescillediğini hatırlatan Çondur, "12 Kasım 2021 tarihinde Avrupa Birliği’ne menşe adı koruması ile başvuruda bulunduğumuz Aydın Memecik Zeytini, başvuru sürecini başarıyla tamamlayarak 15 Kasım 2024 tarihinde Avrupa Komisyonu Resmi Gazetesi’nde ilan edilmiştir. 24 Ağustos 2023 tarihinde Avrupa Birliği’ne başvuruda bulunulan Aydın Çam Fıstığı’nın ise en kısa sürede ilan edilmesi beklenmektedir. Bu başarılar, sadece ilimiz için değil, ülkemiz adına da önemli bir kazançtır. Aydın ili, Avrupa Birliği nezdinde en fazla coğrafi işaretli ürüne sahip olan il olarak, uluslararası alanda ülkemizi başarıyla temsil etmektedir. Borsamız ise menşe adı ile en çok coğrafi işaret tescili alan kurum sıralamasında birinci sırada yer almaktadır" diye konuştu.

Aydın Enginarı’nın 10 Ocak 2025 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edildiğini ve Avrupa Birliği tescil sürecinin başladığını duyuran Çondur, "Bu sürecin başarılı şekilde tamamlanmasıyla birlikte Aydın’ın coğrafi işaretli ürün sayısını 6’ya yükselterek ilimizin uluslararası pazarda daha güçlü bir konuma ulaşmasına katkı sağlıyoruz. İlimizin tarımsal ürünlerinin tescillenmesiyle birlikte, amblem kullanıcı sayısının artırılmasına da önem veren borsamız, ilimizdeki kurum yetkilileriyle birlikte coğrafi işaret denetimlerini gerçekleştirmektedir. Bu doğrultuda 2024 yılında toplam 41 firmanın coğrafi işaret amblemi kullandığını ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı.

2024 yılında Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü-WIPO ve Türk Patent ve Marka Kurumu iş birliğinde, Aydın Ticaret Borsası’nın coğrafi işaret tescil sahibi olduğu Aydın Memecik Zeytinyağı’nın da içinde bulunduğu 4 ürün belirlendiğini belirten Çondur, "Coğrafi işaretli ürünlerin markalaştırılması ve ticarileştirilmesi önceliklerinin dikkate alındığı bir proje hedeflenmiş olup bu projede borsamız tarafından Avrupa Birliği tescili alınan aydın memecik zeytinyağının pilot ürün olarak seçilmiştir. Proje kapsamında, Aydın Memecik Zeytinyağı coğrafi işaretli ürün üreticileri, tüketiciler ve ilgili tüm paydaşlar bir araya gelerek, aydın memecik zeytinyağı coğrafi işareti için farkındalık oluşturacak ve markalaşma sürecinde iş birliği yapacaktır. Bu proje, ülkemiz ekonomisine katkı sağlamanın yanı sıra, tescilli coğrafi işaretli ürünlerin değerini artırarak bilinirliğini yükseltecek, ulusal ve uluslararası pazardaki konumunu güçlendirecektir" diye konuştu.

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. M. Zeki Durak’ın konuşmasının ardından ’Aydın Enginarı, Bozdoğan Pidesi ve Söke Peksimeti’ için coğrafi işaret belgeleri takdim etti.