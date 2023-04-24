Aydın Ticaret Borsası yönetimi Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ı ziyaret ederek, bu yıl 10’uncusu gerçekleştirilecek olan Aydın Uluslararası Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı’na davet etti.

Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. Bahri Erdel ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ı makamında ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. Bahri Erdel, Efeler Belediyesi Başkanı Mehmet Fatih Atay’a, Aydın Ticaret Borsası’nın mevcut çalışmalarından ve projelerinden bahsetti. Erdel, Aydın’ın tanıtımı ve ekonomisinin kalkınması adına ortak projelerde yer almaya her zaman hazır olduklarını ifade etti.

Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. Bahri Erdel, Efeler Belediye Başkanı M.Fatih Atay’ı, Aydın’ın tarım potansiyelinin gelişimine katkı sağlamak, yeni teknolojik gelişmeler ile üreticileri ve sektör temsilcilerini buluşturmak, tarım ürünlerini ve tarım potansiyelini ulusal ve uluslararası alanda duyurmak amacıyla 27-30 Nisan 2023 tarihlerinde Aydın Ticaret Borsası ev sahipliğinde düzenlenecek olan 10. Aydın Uluslararası Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı’na davet etti.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay da, Aydın Ticaret Borsası’nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti belirterek, Aydın Ticaret Borsası üyelerinin faydalanacağı ortak projelerde entegre çalışılabileceğini belirtti. 27-30 Nisan 2023 tarihlerinde gerçekleşecek olan 10 Aydın Uluslararası Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı’nı ziyaret etmekten memnun olacağını ifade etti.