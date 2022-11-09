Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Ekim ayında yapılan seçimlerle güven tazeleyen Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur ve yönetimine iade-i ziyarette bulundu.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Ekim ayında yapılan seçimlerle güven tazeleyen Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur ve yönetimine iade-i ziyarette bulundu.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur ve yönetimi ile bir araya gelen Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, hayırlı olsun dileklerini yineleyerek Aydın ilindeki tarımsal faaliyetlerin mevcut durumu ve ekonomik faaliyetlerinin gelişimi konusunda istişarelerde bulundu.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Aydın’ın her alanda gelişip güçlenmesi adına Borsa olarak önemli bir misyon üstlendiklerini, Aydın’ın kalkınması için özverili çalışmalarına devam edeceklerini dile getirerek Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’a gerçekleştirmiş oldukları anlamlı ziyaretten dolayı teşekkürlerini iletti.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’u Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur ile birlikte Meclis Başkanı A. Bahri Erdel, Meclis Başkan Yrd. Rıza Uyar ve Ali Çevik, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen, Yönetim Kurulu Üyeleri Yakup Er, Kazım Günaydın ve Cihan Can, Meclis Üyeleri Adem Türkmen, Ahmet Şenel, Abdülkadir Yıldız ve Mehmet Akkan karşıladı.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, ziyaretin anısına Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’a plaket takdim etti.