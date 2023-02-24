Aydın Ticaret Borsası iştiraklerinden ATB Aydın Soğuk Hava Depoculuk A.Ş. bünyesinde kurulan ve Aydınlı ihracatçılara fayda sağlayacak olan A Tipi Antrepo faaliyete başladı.

Aydın Ticaret Borsası iştiraklerinden ATB Aydın Soğuk Hava Depoculuk A.Ş. bünyesinde kurulan ve Aydınlı ihracatçılara fayda sağlayacak olan A Tipi Antrepo faaliyete başladı.

Üretiminde dünya lideri olduğumuz kuru incir başta olmak üzere, Aydın’dan gerçekleşen tarımsal ürünlerin ihracat sürecinde yaşanan sorunlara çözüm sağlaması adına Aydın Ticaret Borsası, A Tipi Antrepo yatırımını 2023 yılının ilk projesi olarak faaliyete geçirdi.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, A Tipi Antrepo için açıklamalarda bulundu. Avrupa Birliği Gıda Güvenliği Kurumu RASFF sisteminde, ülkemizden çeşitli ülkelere ihracatı gerçekleşen kuru incirde yaşanan aflatoksin sorunu sebebiyle, ürünlerin piyasaya sürülmeden iade edilmesinin, ihracatçı firmaları maliyet unsuru açısından zorladığını ifade etti. Çondur, “ Borsamız üyelerinden gelen talepler çerçevesinde Aydınlı ihracatçılarımızın ihracat sürecinde yaşamış olduğu mağduriyeti gidermek için yetkili mercilerle gerekli görüşmeleri gerçekleştirdik. Borsamız iştiraklerinden ATB Aydın Soğuk Hava Depoculuk A.Ş. bünyesinde faaliyet göstermesi için Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinlerimizi alarak Şubat 2023 itibariyle A Tipi Antrepomuzun faaliyetine başladık. İlimize kazandırdığımız ve ihracatta yaşanan problemlerin giderilmesini belirlediğimiz A Tipi Antrepomuzun, üyelerimize ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum ”dedi.