Aydın Tekstil Park’ta birbirinden değerli eserlerin vatandaşlarla buluşturulduğu sinema gecelerinde geçen akşam ’6 Süper Kahraman’ filmi gösterildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Aydın’a kazandırılan Tekstil Park’taki film gösterimini binlerce Aydınlı izledi.

Tekstil Park’ta bir sonraki gösterim, 13 Temmuz Perşembe günü Türk sinemasının şaheser eserlerinden ’Tosun Paşa’ ile devam edecek. Saat 21.00’deki gösterim ücretsiz izlenebilecek. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tüm Aydınlıları Tekstil Park’taki sinema gecelerine davet etti.