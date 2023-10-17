Türkiye’de jeotermal enerji varlığının en fazla olduğu illerin başında gelen Aydın’da jeotermal enerji ve Aydın’ın güneşi ülkenin tarımsal üretiminde kullanılacak. Proje kapsamında Aydın Kadıköy Mahallesi’nde bulunan 776 bin 567 metrekare alan kapatılarak sera yapılıyor.

Aydın İli merkez Efeler İlçesi Kadıköy Mahallesinde 776,567 dekar alanda, Jeotermal Isıtmalı Sera Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) çalışmalarında sona yaklaşıldı. İldeki mevcut jeotermal kaynakların, tarımsal üretimde kullanılarak değerlendirilmesi ve tarımsal üretim açısından avantaja dönüştürülmesi amacıyla Aydın Valiliği önderliğinde başlatılan, Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Aydın Ticaret Odası, Aydın Ticaret Borsası ve Efeler Ziraat Odasının kurucu kurum ve kuruluş olarak yer aldığı proje hızla ilerliyor.

Tarımsal üretimin yanında ülkenin istihdam, ihracat hedeflerinin de gerçekleştirmesine önemli katkı sağlayacak projenin tarım-sanayi entegrasyonuna yönelik tarımsal üretim işletmelerinin ve bu işletmelerde üretilen ürünlerin işlenmesine yönelik sanayi tesislerinin yer alacağı bir kümelenme alanı olması hedefleniyor.

Uygulanacak Jeotermal Isıtmalı Sera TDİOSB Projesiyle, yatırımcılara altyapısı tamamlanmış planlı alanlarda yeni yatırım imkanları sunulması, tarımsal arazi yapısı ve tarımsal üretim açısından Ege Bölgesi’nde önemli bir yere sahip olan Aydın İlinin, üretim potansiyeli ve katma değerli ürün üretimi kapasitesinin geliştirilmesi, yöre insanları için yeni iş imkanları ve istihdam sağlanması suretiyle tarımsal üretim kapasitesinin ve ekonomisinin bir üst noktaya taşınması hedeflendiği belirtildi.

TDİOSB’de, ısıtmada jeotermal kaynak kullanılan tam otomasyonlu teknolojik seralarda, iyi tarım uygulamaları esas alınarak yıl boyu yaş sebze ve meyve üretilmesi, üretilen ürünlerin sanayi bölümündeki tesislerde işlenerek kaliteli, güvenilir ve markalı, katma değerli ürünlere dönüştürülerek piyasaya sunulması planlanıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Tarım Orman Bakanlığı yetkilileri, “TDİOSB’de, ısıtmada jeotermal kaynak kullanılacak olan teknolojik sera işletmelerinin kurulacağı 20 adet sera parseli ve üretilecek ürünlerin işlenmesine yönelik sanayi tesislerinin kurulacağı 9 adet sanayi parseli yer alıyor. Projenin faaliyete geçmesi ile yurt içi piyasaya ve ihracata yönelik olarak 20 bin ton/yıl yaş sebze ve meyve üretimi yapılması, öncelik kadınlarda olmak üzere doğrudan bin kişiye istihdam sağlanması hedeflenmektedir” dedi.

“Gıda arz güvenliği için de önemli bir yatırım”

Aydın Efeler Jeotermal Isıtmalı Sera TDİOSB’nin, 20 bin ton yaş sebze ve meyve üretimi ve 1.000 kişilik istihdam ile GSMH’ya yapacağı katkının yanında, üretim üssü olan diğer TDİOSB’ler ile birlikte Türkiye’nin gıda arz güvenliğinin, yeterliliğinin ve fiyat istikrarının sağlanmasında önemli katkıları olacağı belirtildi.

Çalışmaların hızla devam ettiği Jeotermal Isıtmalı Sera Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde şu anda onlarca bağımsız alanda seralar kuruldu. Kısa sürede tamamlanması beklenen seralarda üretimin başlaması ile her gün 55 bin kilo yaş sebze ve meyve üretilmesi hedeflenirken, bu kadar yüksek tonajlı bir üretim ile Aydın’ın cazibe merkezi olması hedefleniyor.