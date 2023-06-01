Aydın Tarım ve Orman Müdürlüğü son günlerde yağan ve önümüzdeki günlerde de devam etmesi beklenen sağanak yağışlar dolayısıyla domates üreticilerini ’domates mildiyösü’ hastalığına karşı uyararak arazilerini sık sık kontrol etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Aydın’da son günlerdeki sağanak yağış bazı üreticileri sevindirirken bazıları için de risk oluşturdu. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yağışların domatesi mildiyösü hastalığı açısından risk oluşturduğu hatırlatılarak üreticilerin arazilerini sık sık kontrol etmeleri ve mücadelede geç kalmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Domates Mildiyösü (Phytophthora infestans) hastalığı, kışı çürümüş hastalıklı bitki artıklarında geçirir. İlkbaharda yapraklarda biriken su ve yüksek nem şartlarında ilk enfeksiyonlar başlar. İlk belirtiler domates bitkilerinin yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin meydana gelmesi ve bu lekelerin alt yüzünde beyaz kül benzeri tabakanın görülmesi şeklindedir. Belirtiler, uygun sıcaklık ve nem oluştuğunda, rüzgar ile hızla diğer bitkilere yayılır. Hastalık etmeni 19-22 C ve yüzde 80 üzeri nemde mücadele yapılmadığı veya mücadelede geç kalındığı durumlarda, epidemi oluştur. Meteorolojik veriler çerçevesinde, önümüzdeki günlerde devam etmesi beklenilen yağışlar, Domates Mildiyösü hastalığı açısından risk oluşturmaktadır. Üreticilerimizin domates arazilerini sık sık kontrol etmeleri ve mücadelede geç kalmamaları gerekmektedir. Ayrıca bitki dokusu içerisine giren sistemik etkili bitki koruma ürünlerini tercih etmeleri ve ilacın etkinlik süresine göre ilaçlamaya devam etmeleri önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.