Türkiye’nin en büyük dört tarım ve hayvancılık fuarından biri olan Uluslararası Aydın Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı, Aydın Ticaret Borsası öncülüğünde 12. kez ziyaretçilerini ağırlamak için kapılarını açtı.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan vekili Polat Bora Mersin, Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur ve beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte fuarın açılış kurdelesi kesildi. Açılışın ardından Vali Canbolat ve beraberindeki protokol üyeleri fuar alanını gezdi.

Aydın Valisi Yakup Canbolat geçen sene fuara 500 firmanın katıldığını, yaklaşık 2.4 milyarlık ticari bağlantı ve sözleşmelerin yapıldığını belirterek, "Bu sene fuarımızda 580 firmamız var. Geçen seneki sayıyı ziyaretçi ve hacim olarak geçeceğimizi düşünüyorum. Bu fuar Aydınımıza ticari ve sanayi canlılık anlamında bir katkı sunmaktadır. Bu fuarı düzenleyen herkese teşekkür ediyoruz. İnşallah bereketli olur" diye konuştu.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, "Aydın Tarım fuarımızın açılışını yaptık. Türkiye’deki tarım fuarlarında ziyaretçi sayısı açısından Türkiye’nin en büyük üçüncü tarım fuarı. Geçtiğimiz yıl 500 tane katılımcı firma ve yaklaşık 500 bin ziyaretçi, toplamda 2 milyar 350 milyonluk ticaret hacmi vardı. Bu sene 580 katılımcı firmamız var, ziyaretçi sayımızın da 500 bin rakamını geçeceğini umut ediyorum. Bu tür fuarlar tarımda marka olan Aydın için değer verdiğimiz fuarlardır. Katılımcı firmalara teşekkür ediyorum. Bölgemizdeki üreticilerimizi tarım fuarına davet ediyorum" dedi.