Aydın 1. Amatör Kümede şampiyonun belirleneceği maçta Altınkumspor, 2 puan gerisinde olduğu Didimgücüspor’u 2-0 mağlup ederek grubu lider tamamladı. Altınkumspor bu skorla 44 puanla şampiyon olarak Aydın Süper Amatör ligine yükselirken, kupasını da maç sonunda kaldırdı.

Aydın 1. Amatör Kümede şampiyonun belirleneceği maçta Altınkumspor, 2 puan gerisinde olduğu Didimgücüspor’u 2-0 mağlup ederek grubu lider tamamladı. Altınkumspor bu skorla 44 puanla şampiyon olarak Aydın Süper Amatör ligine yükselirken, kupasını da maç sonunda kaldırdı.

Aydın 1. Amatör küme 4. Grupta şampiyonun belirleneceği maçta gülen taraf Altınkumspor oldu. İki kez ertelenen grubun son maçı ve şampiyonu maçta 4. Grubun lideri olarak çıkan Didimgücüspor ile 2 puan gerisindeki Altınkumspor karşı karşıya geldi. Didim sentetik sahada oynanan maçı Didim Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Deveci, Aydın İl Gençlik ve Spor Müdürü Cenap Fillikçioğlu, Aydın ASKF Başkanı Hasip Arıkan, Didim İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ufuk Kurucu, Kulüp Başkanları Özgür Makascıoğlu ve Eşref Yalçın ile çok sayıda spor sever birlikte izledi.

Altınkumspor takımı sahaya 6 Şubat’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremin etkilediği illerin isimlerinin ve plakalarının yazılı oldu siyah formayla sahaya çıktı. Her iki takım maçtan önce taraftarlarını selamladı ve birbirlerini başarılar dileklerinde bulundu.

Maçtan dakikaklar

10. dakikada Altınkumspor atağında ceza sahası içerisinde Altınkumspor’l u Efe’ye yapılan hareket sonucu orta hakem penaltı verdi. Topun başına geçen Altınkumspor’lu Bülent skoru 1-0 yaptı. İlk yarıda başla gol sesi çıkmayınca Altınkumspor devreyi önde kapadı.

60. dakikada Altınkumspor’un atağında ceza sahası dışında Bülent’in sert şutu kaleciyi geçerek üst direkten döndü; dönen topu Didimgücüspor defansı uzaklaştırdı.

79. dakikada Altınkumspor atağında soldan yapılan ortaya arka direkte dokunan Efe takımını 2-0 öne geçirdi. Maçta başka gol sesi çıkmayınca Altınkumspor sahadan 3 puanla ayrıldı. Bu sonuçla puanını 44’e çıkararak son haftada liderliğe yükselen Altınkumspor şampiyon oldu. Son haftada şampiyonluğu kaçırarak 43 puanla ligi ikinci sırada bitiren Didimgücü ise Süper Amatör Lig’e yükselmek için Play-Off’a kaldı.

Alınan skor neticesinde rakibi Didimgücüspor’un 1 puan önüne geçen Altınkumspor 4. Grubu namağlup şampiyon olarak tamamlayarak Aydın Süper Amatör Ligi’ne yükseldi. Maç sonunda Altınkumsporlu futbolcular ve teknik heyet madalyalarını alırken şampiyonluk kupasını Aydın İl Gençlik ve Spor Müdürü Cenap Fillikçioğlu ve Aydın ASKF Başkanı Hasip Arıkan’ın elinden Kaptan Ali Çetin aldı. Kırmızı lacivertli ekip kupanın ardından şampiyonluğu doyasıya kutladı.