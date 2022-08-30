Aydın Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği, ticari amaçlı su ürünleri avcılığında kullanılan av araçlarının markalanması konusunda Türkiye’de en başarılı bölge birlikleri arasında yer aldı.

Aydın Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği, ticari amaçlı su ürünleri avcılığında kullanılan av araçlarının markalanması konusunda Türkiye’de en başarılı bölge birlikleri arasında yer aldı.

Türkiye’nin en genç su ürünleri birlik başkanı olan Özgür Atacan’ın başkanlığını üstlendiği Aydın Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği, ticari amaçlı su ürünleri avcılığında kullanılan av araçlarının markalanması konusunda Türkiye’deki en başarılı bölge birlikleri arasında yer alarak farkını ortaya koydu.

Konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte su ürünleri ve balıkçılığın gelişme adına daha nice projelere atmak üzere hedeflerine emin adımlarla yürüdüklerini söyleyen Başkan Atacan, ticari amaçlı su ürünleri avcılığında kullanılan av araçlarının markalanması sürecine ilişkin de bilgilendirmede bulundu.

“Hedeflerimize emin adımlarla yürüyoruz”

Su ürünlerinin korunması, istihsali ve kontrolüne dair hususları ihtiva eden 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve Su Ürünleri Yönetmeliği’ne dayanılarak çıkartılan 5/1 numaralı ticari amaçlı su ürünleri avcılığının düzenlenmesi hakkında tebliğe göre, av araçlarının markalanmasının Tarım ve Orman Bakanlığı’nın belirleyeceği usul ve esaslar dahilinde 1 Eylül 2022 tarihinden itibaren zorunlu olduğunu belirten Başkan Atacan, “Yürürlüğe giren tebliğ ile markalama ile ilgili çalışmalarda S.S. Aydın Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği olarak Tarım ve Orman Bakanlığı Su Ürünleri Genel Müdürlüğü - SÜRKOOP ile birlikte koordinasyon içerisinde en başarılı bölge birliğinden biri olmanın gururunu yaşıyoruz. Bakanlığımız ile birlikte su ürünleri ve balıkçılığımız adına nice projelere imza atmak üzere hedeflerimize emin adımlarla yürümekteyiz” ifadelerini kullandı.