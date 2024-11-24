Türkiye’nin en sıcak illerinden olan Aydın’da, 25 Kasım Pazartesi gününden itibaren hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 10 ila 15 derece altına düşmesi beklenirken en düşük hava sıcaklığı 13 derece olacak.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Aydın yeni haftaya soğuk girecek. Hava sıcaklıklarının il genelinde 13 derecelere kadar düşeceği tahmin ediliyor. Az bulutlu bir havanın hakim olacağı Aydın’da özellikle 25 Kasım Pazartesi günü sıcaklıkların akşam saatlerinde 2 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Aydın’da 25 Kasım Pazartesi günü hava sıcaklığı en düşük 2, en yüksek 13 derece olacak. 26 Kasım Salı günü hava sıcaklığı en düşük 3, en yüksek 14 derece olacak. 27 Kasım Çarşamba günü hava sıcaklığı en düşük 5, en yüksek 16 derece olacak. 28 Kasım Perşembe günü ise hava sıcaklığı en düşük 6, en yüksek 17 derece olacak.