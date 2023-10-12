Aydın Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Engin Ünsal, düzenlediği basın toplantısında meslektaşlarının yaşadığı sorunlardan söz edip ekonomik gündemi değerlendirdi. Ünsal, sürekli değişen vergi yönetmeliklerinden şikayetçi olurken, sürdürülebilirlik için de başta yeşil enerji olarak adlandırılan yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne ait Turistik Park Tesisleri’nde gerçekleştirilen toplantıda pandemiden sürecinden sonra ilk defa basın mensupları ile bir araya SMMMO Başkanı Engin Ünsal, Aydın’da faaliyet gösteren 1035 üyeye en iyi hizmeti verme gayreti içerisinde olduklarını söyledi. Aydın il genelinde 335’i çeşitli firmalarda, büro sahibi 700 muhasebeci ve mali müşavirin hizmet verdiğini kaydeden Başkan Ünsal, bir yandan meslektaşlarının sorunlarından söz ederken diğer yandan da Aydın Ticaret Odası’ndan sonra Aydın’da kendi enerjisini kendi üreten bir oda olarak yeşil enerjinin öneminden söz etti. Dünyada en fazla güneş alan ülkelerin başında gelmesine rağmen Türkiye’de bu yönde yatırım yapanların yeterince desteklenmediğini ileri süren Ünsal, önümüzdeki süreçte temiz hava, su ve gıdadan sonra en fazla ihtiyaç duyulan enerjinin yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanmasının hem çevre hem de ekonomik öneminden söz etti.

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de pandemiden sonra pek çok düzenin değiştiğini ve ekonomik olarak yılların zor geçmeye başladığını kaydeden Başkan Engin Ünsal, “Pandemi, ülkemizde yaşanan deprem ve Rusya-Ukrayna savaşı tüm dünyada ve ülkemizde enflasyonun ciddi seviyelere çıkmasına sebep oldu. Mali Müşavirler olarak biz pandemi süresinde tüm gelişmeleri yakından takip ederek, iş dünyasını evlerimizden, sağlığımızı riske atarak özel izinler ile ofislerimizden bilgilendirmeye ve destek olmaya devam ettik. Kısa çalışma ödenekleri ile işyerleri kapanan işçilerimizin pandemi süresince geçimlerini sağlamaları, devlet destekleri, mali müşavir arkadaşlarımızın yapmış olduğu bildirimler sayesinde gerçekleştirildi” diyerek yüksek rakamlı enflasyonlara rağmen kendi meslektaşlarının ücretlerinde iyileştirilme yapılmamasından şikayetçi oldu.

Konuşmasında zaman zaman iş dünyasından şikayetçi olan Başkan Engin Ünsal, “Bu enflasyonist ortamda artan maliyetler ve iş yükü, dijital uygulamaların artması sonucu ofislerimizde oluşturmak zorunda kaldığımız dijital alt yapı maliyetleri maalesef bizlerin sırtında ciddi bir kambur oluşturmuştur. Ülke ekonomisine hazırlamış oldukları beyan ve bildirimler ile katkı sağlayan meslektaşlarımız enflasyondan çok etkilendi. Genel Başkanımızın tüm platformlarda neredeyse haykırırcasına anlatmaya çalıştığı gibi meslektaşlarımızın ücretleri geçen üç yıl içerisinde bugüne göre yaklaşık yüzde 300 oranında geride kaldı. Bu geri kalmışlığın yanı sıra, beyan ve bildirimlerin tarafımızdan yapılmasından kaynaklı genel giderlerimiz katlanarak artmıştır. Beyan ve bildirimlerin yapılması sırasında sistemlerin çalışmaması, bizleri gece yarılarına kadar çalışmaya zorladı. Ancak iş dünyası mali müşavirlerin yaşamış oldukları bu zorluklar ile maalesef hiç ilgilenmedi” dedi.

“Kendi elektrik enerjimizi kendimiz üretiyoruz”

Gerek ülkelerin gerekse kurum ve kuruluşların geleceği açısında yenilenebilir enerji kaynaklarının verimli kullanılmasının öneminden söz eden Başkan Engin Ünsal, “Dünya üzerinde yaşanan pandemi, savaş ve ülkemizde yaşanan deprem sonucunda enerji fiyatları da ciddi anlamda etkilendi. Artan enerji fiyatlarından Aydın Mali Müşavirler Odası bundan böyle etkilenmeyecek. Çünkü güneş enerji sistemi ile ihtiyacı olan elektriği üreterek. Üretmekle kalmayıp fazlasını mahsuplaşma yöntemi ile satacağız. Bugünün enerji fiyatlarıyla bile yaklaşık 4 yıl gibi kısa bir sürede kendini amorti edecek GES sistemimizi binamızın çatısına kurduk. Bununla birlikte elektrikli araç şarj istasyonu alt yapısını oluşturduk. Meslektaşlarımıza hayırlı olsun” diyerek bu sistemi imkanı olan herkesin kurup kullanmasını tavsiye ederek devlet tarafından da bu tür girişimlerin desteklenmesi gerektiğini söyledi.