Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İYİ Parti Lideri Meral Akşener’e yaptığı çağrının ardından, İYİ Parti’den AK Parti’ye katılımlar başladı. İYİ Parti’den Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ın yarın Ankara’da yapılacak grup toplantısında AK Parti’ye katılacağı belirtildi. AK Parti Aydın İl Teşkilatı’ndan bazı isimlerin yarın düzenlenecek tören için yola çıktığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İYİ Parti Lideri Meral Akşener’e yaptığı çağrının ardından, İYİ Parti’den AK Parti’ye katılımlar başladı. İYİ Parti’den Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ın yarın Ankara’da yapılacak grup toplantısında AK Parti’ye katılacağı belirtildi. AK Parti Aydın İl Teşkilatı’ndan bazı isimlerin yarın düzenlenecek tören için yola çıktığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi sonrası gündemi değerlendirme konuşmasında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e ve partililere "Temenni ederiz ki İYİ Parti 6’lı masayı terk ederek yerli ve milli bir duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirir" ifadesinin ardından Aydın siyaseti de hareketlendi.

Çağrı’nın ardından görevi başkan yardımcısına devrederek izne ayrılan Nazilli Belediyesi’nin İYİ Partili Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ın bir süredir Ankara’da görüşmeler yaptığı belirtildi.

AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen, Nazilli Belediye Başkanı’nın kendi partilerine katılacağı yönündeki haber ve söylemlere “Hayırlısı olur inşallah. Biz de yarın grup toplantısında Ankara’da olacağız. Kürşat Engin Özcan’ın kararlarına saygı duyuyoruz” ifadeleri ile cevap verdi.

Aydın siyasetinin en önemli gündem maddesi Nazilli Belediye Başkanı Özcan’ın AK Parti’ye geçeceği yönündeki haberler olurken herkes yarınki grup toplantısına merakla beklemeye başladı.