Aydın’da yurtlar arası spor müsabakalarının satranç alanındaki elemeleri Aydın Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilirken dereceye giren öğrenciler ödüllerini Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu’ndan aldı.

Aydın’da yurtlar arası spor müsabakalarının satranç alanındaki elemeleri Aydın Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilirken dereceye giren öğrenciler ödüllerini Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu’ndan aldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yurtlarda kalan öğrencilerin fiziki gelişimlerine katkı sağlamak, aralarındaki birlik, beraberlik ve centilmenlik duygularını güçlendirmek amacıyla her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği Yurtlar Arası Spor müsabakalarının satranç alanındaki elemeleri Aydın Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen müsabakalara Gençlik ve Spor Bakanlığı Aydın İl Müdürlüğü’ne bağlı 13 yurttan toplamda 45 öğrenci katıldı. Erkeklerde 22 kızlarda 23 genç kıyasıya yarıştı.

Birinci olarak isimlerini Türkiye Finallerine yazdıran Betül Kaplaner ve Bager Berk Oruç ödüllerini Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu’ndan aldı.