Aydın Satranç İl Temsilcisinin gözetiminde Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşen ve 89 sporcunun katıldığı Aydın 9-12 Yaş Satranç İl Birinciliği Turnuvası sona erdi.

Aydın Satranç İl Temsilcisinin gözetiminde Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşen ve 89 sporcunun katıldığı Aydın 9-12 Yaş Satranç İl Birinciliği Turnuvası sona erdi.

Aydınlı minikler Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü destekli düzenlenen 9-12 Yaş Satranç İl Birinciliği Turnuvası’nda beyin sporu yaptı. Satranç Federasyonu Aydın İl Temsilciliği faaliyet programında yer alan, 8 ayrı kategoride 9-12 yaş arası 89 kız ve erkek sporcunun katıldığı Aydın Satranç İl Birinciliği Turnuvası tamamlandı. Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşen turnuvada sporcular yarışırken, aileleri ise heyecan dolu anlar yaşadı. Turnuva sonucunda dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

İl birinciliğine katılan sporcular 21 - 28 Ocak 2023 tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek olan Türkiye Yaş Grupları Satranç Şampiyonasına katılım hakkı elde ettiler. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, 2 gün süren müsabakalar sonunda dereceye girerek Antalya’da gerçekleşecek Türkiye Şampiyonası’nda Aydın’ı temsil edecek olan sporculara başarılar diledi.