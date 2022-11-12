Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Meclis Başkanı A.Bahri Erdel ve beraberindeki heyet, Aydın Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş ve yönetimine iade-i ziyarette bulundu.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Meclis Başkanı A.Bahri Erdel ve beraberindeki heyet, Aydın Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş ve yönetimine iade-i ziyarette bulundu.

Gerçekleşen ziyarette Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Aydın Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilen Gökhan Maraş ve yönetimine yeni dönemin hayırlı olmasını dileyerek görevinde başarılar diledi. Kentin sosyo-ekonomik gelişimi ve sürdürülebilir kalkınmasının daha iyi noktalara taşınması hususunda Aydın ili oda ve borsaları olarak büyük bir görev üstlendiklerini ifade eden Çondur, Aydın’a katkı sağlayacak projelerde birlikte hareket etmeye hazır olduklarını ifade etti. Ziyaret boyunca Aydın’ın ekonomik gelişimi konusunda karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyarette Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Meclis Başkanı A. Bahri Erdel’e Meclis Başkan Yardımcısı Ali Çevik, Rıza Uyar, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen, Yönetim Kurulu Üyeleri; Yakup Er, Kazım Günaydın ve Cihan Can, Meclis Üyeleri; Ahmet Şenel, Abdülkadir Yıldız ve Adem Türkmen ile Genel Sekreter Neslihan Duymaz eşlik etti.