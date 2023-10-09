Aydın Sağlık Müdürü Dr.Eser Şenkul, yapımı devam eden Çine Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulunup, evde sağlık hizmetinden faydalanan vatandaşlarla görüştü.

İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Çine ziyaretinde ilk olarak yapımı devam eden 75 yataklı Çine Devlet Hastanesi inşaat alanını inceledi. 20 bin metre kare kapalı alana sahip, 75 yatak sayılı, 28 poliklinik, 11 Palyatif Bakım ve 8 yoğun bakım yataklı kapasiteli Çine Devlet Hastanesi inşaatını ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Şenkul, yüklenici firma yetkililerinden yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Hastane inşaatının hızlı bir şekilde ilerlediğini ifade eden Şenkul, nitelikli, konforlu hasta odaları, poliklinikleri ve teknolojiye uygun tıbbi cihazlar ile hastanenin en kısa sürede vatandaşlarımızın hizmetine sunulması adına çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtti.

“Evde Sağlık Hizmeti alan vatandaşlarla görüştü”

İl Sağlık Müdürü Dr. Şenkul, evde sağlık hizmetinden faydalanan aileleri de ziyaret etti. Ziyaretlerde hasta yakınları ile sohbet eden İl Sağlık Müdürümüz, ailelerin talep ve isteklerinin dinleyerek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Evde sağlık hizmetleri biriminin çok önemli bir görev üstlendiğini ve hastalara tedavilerinde kolaylık sağladığını ifade eden Şenkul, hizmeti sunan evde sağlık ekibine teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.