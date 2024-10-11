Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 7-11 Ekim tarihleri arasında yapılan operasyonlar kapsamında yakalanan 20 şahıstan 14’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin 7-11 Ekim tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirdikleri operasyonlar kapsamında; yağma suçundan 26 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan E.A., uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 14 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan E.S., zimmet suçundan 9 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan M.Ç., kasten yaralama suçundan 5 yıl hapis cezası ile aranan E.D., kasten yaralama suçundan 5 yıl hapis cezası ile aranan E.D., uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan 5 yıl hapis cezası ile aranan U.T., hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan S.A., dolandırıcılık suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan K.A., silahla tehdit suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan İ.G., cinsel taciz suçundan 1 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası ile aranan S.G., silahla tehdit suçundan 1 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan B.M., askeri ceza muhalefet suçundan 1 yıl 12 gün hapis cezası ile aranan R.Ş., kadına karşı şiddet suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası ile aranan E.P., trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan 6 ay hapis cezası ile aranan B.A. ve ifadeye yönelik olmak üzere 6 şahıs olmak üzere toplam 20 şahıs yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 14’ü çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: iha