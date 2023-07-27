Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, Menemen Galatasaray Taraftarlar Derneği’nin organize ettiği şampiyonluk kutlaması programına katıldı. Galatasaray’ı 23. şampiyonluğundan dolayı tebrik eden Pehlivan, “Tüm spor kulüplerimize Fair Play çerçevesinde başarılı bir sezon diliyorum” dedi.

Menemen Galatasaraylılar Derneği’nin yeni sezon ve Avrupa mücadeleleri öncesi 23. şampiyonluklarını kutlamak ve dernek üyeleri ile bir araya gelmek için organize ettiği geceye Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, Menemen Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kaçar, Menemen İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, Menemen Futbol Kulübü Başkanı Aydın Bilgin, Menemen Galatasaray Taraftarlar Derneği Başkanı Mehmet Şeker, Menemenli İş İnsanı Harun Koçak ve Metin Demir ile çok sayıda davetli katıldı.

"Burada olmaktan dolayı mutluyum"

Galatasaray’ın 23. şampiyonluğu için hazırlanan videonun gösteriminden sonra söz alan Aydın Pehlivan, yapılan şampiyonluk kutlamasına katılmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi. Geçen yıl Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesinin kıran kırana geçtiğine de vurgu yapan Pehlivan, “Ben öncelikle Galatasaray camiasını ve Galatasaraylıları canı gönülden kutluyorum. Özellikle Avrupa yolunda başarılarının devamını diliyorum. Bu gece aramızda sadece Galatasaraylılar değil, farklı renklere gönül vermiş hemşehrilerim de var. Ben ‘sporun rengi yoktur’ düşüncesiyle, tüm spor kulüplerimize Fair Play çerçevesinde başarılı bir sezon diliyorum” ifadelerini kullandı.

"Her zaman yanınızdayım"

Menemen’de birçok spor kulübünün taraftar derneklerinin güzel faaliyetlerde bulunduğuna da değinen Pehlivan, “Mustafa Şeker dostum, Menemen Galatasaray Taraftarlar Derneğimizi yeniden faaliyete geçireceklerini söyleyerek bizlere güzel bir müjde verdi. Ben, derneğimizin örnek taraftarlık konusunda önemli çalışmalara imza atacağına inanıyorum. Menemenimize de şimdiden hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Her zaman yanlarında olduğumu bilmelerini istiyorum” şeklinde konuştu.

"Birçok proje inşa ediyoruz"

Menemen Belediyesi olarak her zaman spora ve sporcuya büyük önem veren bir belediyecilik anlayışına sahip olduklarını belirten Pehlivan “Evlatlarımıza; sağlıklı, huzurlu, güvenli, eğlenceli bir spor altyapısı inşa etmek, en temel önceliğimiz. Bu bilinçle yepyeni spor salonlarından yüzme havuzlarına, halı sahalardan buz pistlerine kadar birçok projemizi büyük bir kararlılıkla inşa ediyoruz. İlçemizde faaliyet gösteren tüm amatör spor kulüplerimizin de yanında ve destekçisi oluyoruz. Olmaya da devam edeceğiz. Çünkü onlar gelecekte Ay Yıldızlı bayrağımızı büyük başarılara taşıyacaklar" şeklinde konuştu.

Coşkulu gece Bengü sahne aldı

Konuşmaların ardından sahne alan ünlü sanatçı Bengü, kendisinin de İzmirli olduğunu ve Menemen’i çok sevdiklerini belirterek, doğup büyüdüğü kentte sahneye çıkmaktan İzmir’de hemşehrileriyle birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.