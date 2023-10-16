Aydın’da pamuk sezonunun başlaması ile birlikte makineli hasat yapılan tarlalarda halk arasında ‘başak’ adı verilen kalıntı pamuk mesaisi başladı. Özellikle dar gelirli ve işsiz kişilerin ekmek kapısı olan başak pamukları toplayan vatandaşlar hem israfı önlüyor hem de ekmek parası kazanıyor.

Ülke ekonomisine önemli katkı sağlayan ve beyaz altın olarak da bilinen pamukta hasat sezonunun sonuna yaklaşıldı. Önemli pamuk üretim merkezlerinin başında yer alan Aydın Ovası’nda makinelerden arta kalan pamuklar dar gelirliler için de ayrı bir ekmek kapısı haline geldi. Pamuk toplama makineleri çıktıktan sonra, arazi sahiplerinin izniyle pamuk tarlasına girip kalıntı pamukları toplayan vatandaşlar, bu pamukları kilosu 5 TL’den satarak ekmek kazandıklarını belirttiler.

Durumlarından şikayetçi olmayan çalıştıktan sonra en kötü şartlarda bile günlük ihtiyaçlarını karşılayacak parayı kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten kadınlar, “Her zaman iş olmuyor, ancak çalışmak isteyen bir şekilde ekmeğini kazanıyor. Şu aralar bölgede pamuk hasadı var. Makine toplama işlemini tamamladıktan sonra kalanları biz topluyoruz. Bu kalıntı pamuklar tarla sürülünce toprağın altına giriyor ve aslında toplanmadığında kimsenin işine yaramıyor. Buna rağmen izin vermeyen olabiliyor. Tarlasındaki başakları toplamamıza izin veren arazi sahiplerine teşekkür ediyoruz” diye konuştular.