Türkiye’de en fazla çilek üretiminin yapıldığı illerin başında gelen Aydın’da her geçen artan çilek seraları hem üreticinin hem de tarım sektöründe çalışanların yüzünü güldürüyor. Yüz güldüren çilek fiyatları ile birlikte Aydın Ovası’nın önemli bir kısmı çilek seraları ile kaplandı.

Aydın’da incir, zeytin, kestane ve narenciyeden sonra çilek de ilin simge tarım ürünleri arasında yerini aldı. Geçtiğimiz yıl Türkiye’den 43 ülkeye 42 bin ton ve 46 milyon dolar değerinde taze çilek ihracatı gerçekleşirken ihracatın üretimle birlikte her geçen gün arttığı belirtildi. Hem dondurulmuş hem de kurutulmuş olarak ihraç edilen çilek meyvesi Aydın’da üreticinin en önemli geçim kaynağı, tarım sektöründe çalışanlar için de önemli istihdam alanı oldu.

Verilere göre Aydın, Türkiye’nin çilek üretiminin yüzde 25’ini karşılarken Sultanhisar, Yenipazar ve Nazilli’den sonra Aydın Efeler’de Menderes Ovası’nın önemli bir kısmı çilek üretimine ayrıldı. Aydın Tarım İl Müdürlüğü yetkilileri geçtiğimiz yıl Türkiye genelinde 19 bin hektarda 670 bin ton olan çilek üretiminin 1638 hektar alanda 66 bin tonunun Aydın’da gerçekleştiğini belirterek ilde çilek üretim alanlarının her geçen gün genişlediğini belirtiler.

Havadan görüntülenen Aydın Ovası’nın önemli bir bölümünün çilek seraları ile kaplanırken Aydın’da üretilen çileklerin başta Rusya, Romanya, Sırbistan Polonya ve Belarus ülkeleri olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerine ihraç edildiği belirtildi.