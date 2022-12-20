Muğla’nın Fethiye ilçesi Orman İşletme Müdürlüğü Çaldağ Orman İşletme Şefi olarak görev yapan Onur Sarı, Aydın Orman İşletme Müdür Yardımcılığı görevine atandı. Yeni görev yerine gelerek makamına oturan Sarı Aydın’daki mesaisine başladı. Aydın Orman İşletme Müdürü Mustafa Koruk Aydın’daki görevine başlayan Sarı’ya çiçek takdim ederek yeni görevinde başarılar diledi.

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